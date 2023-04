Publié par JEAN-LUC D le 04 avril 2023 à 16:37

Arrivé à l’été 2021 en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi ne fera pas une troisième saison au PSG. La décision est tombée pour son avenir.

En fin de contrat le 30 juin prochain et malgré un accord verbal survenu avant la Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi ne devrait finalement pas prolonger l’aventure avec le PSG. Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, la direction du club de la capitale ne veut plus de la MNM la saison prochaine.

Malgré les récents propos de Nasser Al-Khelaïfi, le PSG souhaiterait qu’un membre de l’association Messi, Neymar et Mbappé quitte les rangs des Rouge et Bleu à l’issue de la saison. Et ce mardi, RMC Sport révèle que c’est Lionel Messi qui devrait quitter le PSG cet été. « Sauf retournement de situation, l’Argentin va quitter Paris », assure le média sportif, qui a livré les dessous de cette décision.

PSG Mercato : Lionel Messi n’a pas convaincu le Paris SG

Attendu comme le messie qui allait permettre au Paris Saint-Germain de soulever la première Ligue des Champions de son histoire, Lionel Messi n’est pas parvenu à faire vibrer le peuple parisien. Bien au contraire, l’investissement de l’international argentin est remis en cause dans la capitale. Sauf si l’émir du Qatar décide de faire de sa prolongation une priorité, Messi ne devrait plus évoluer sous les couleurs rouge et bleu la saison prochaine.

Et même si c’était le cas, le champion du monde 2022 ne serait plus emballé à l’idée de poursuivre en Ligue 1. Par ailleurs, un départ de Messi permettrait au Paris SG de réduire sensiblement sa masse salariale, ce qui est loin d’être un simple détail à l’heure où le club est sous surveillance de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Une situation qui pourrait bien arranger les affaires du FC Barcelone, qui réclame le retour de son ancien capitaine.