Publié par Leonard le 04 avril 2023 à 17:57

L'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a annoncé le forfait de Jaouen Hadjam face à l'OL car il ne souhaite pas interrompre son jeûne du ramadan.

Alors qu'il n'avait déjà pas pu prendre part à la rencontre contre le Stade de Reims dimanche dernier après avoir été écarté par son coach Antoine Kombouaré, le latéral gauche, Jaouen Hadjam, arrivé cet hiver en provenance du Paris FC, a de nouveau été écarté du groupe pour la réception de l'OL ce mercredi pour la demi-finale de Coupe de France.

FC Nantes : "Il n'y a pas de polémique, pas de sanction"

Interrogé par les médias sur la présence ou non du défenseur Jaouen Hadjam pour le match se déroulant en soirée opposant le FC Nantes à l' OL, avec à la clé une opportunité de défendre son titre, l'entraîneur français a répondu : "Un match en soirée ? Ça ne change pas. Il sera forfait. Il n'y a pas de polémique, pas de sanction. Je suis entraîneur, il y a des règles de vie, un cadre. Ceux qui ne sont pas dedans ne sont pas sélectionnables."

Le tacticien français a par ailleurs confié qu'aucune tension n’était présente entre lui et son joueur. "Dès que la ramadan sera fini il reviendra dans le groupe. Ce n'est pas moi qui me prive de lui, c'est lui, par conviction religieuse. Après, je respecte. (...) Avec Jaouen, on en parle tous les jours et on est d'accord."

À quelques heures de ce match ô combien important pour ces deux formations historiques du football français, l'entraîneur du FC Nantes a tout de suite cherché à dissiper les inquiétudes concernant son management avec le cas Jaouen Hadjam. En l’absence du jeune joueur tout fraîchement arrivé dans les rangs la sélection algérienne, c'est l'international tricolore Sébastien Corchia qui devrait être reconduit à son poste ce mercredi contre l' OL.