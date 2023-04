Publié par Timothée Jean le 04 avril 2023 à 20:37

Le président de l’ OM s’est montré hyperactif lors du dernier mercato. Toutefois, Pablo Longoria se serait aussi trompé dans son recrutement.

Depuis sa nomination à la tête de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria se montre très ingénieux lors des fenêtres de transferts. Et il l’a encore prouvé lors du dernier mercato. Cet hiver, le président de l’ OM est parvenu à faire venir Ruslan Malinovskyi pour 10 millions d'euros, ou encore le milieu offensif marocain, Azzedine Ounahi, contre la somme de 8 millions d'euros.

Dans les ultimes instants du mercatop, la direction de l’OM s’est aussi attaché les services d’un nouvel avant-centre. Les Marseillais ont déboursé pas moins de 32 millions d’euros pour boucler le transfert de Vitinha, qui est devenu le plus gros achat du club. Sauf plus de deux mois après son arrivée, le jeune prodige portugais peine toujours à s’imposer au sein de l’effectif marseillais. Et sa titularisation vendredi face à Montpellier (1-1) au stade Vélodrome n’a pas amélioré sa situation à Marseille.

OM Mercato : Pablo Longoria s'est trompé avec Vitinha

L'ancien attaquant du SC Braga a livré une prestation insipide, dans la lignée de ses 5 matchs disputés en Ligue 1 cette saison. Ces débuts décevants commencent à inquiéter bon nombre d’observateurs de l’ OM, dont Eric Di Méco. L’ancien défenseur de l’ OM, devenu consultant sportif, assure que Pablo Longoria s’est trompé dans son recrutement en déboursant une grosse somme pour faire venir Vitinha.

"L’OM veut s’installer en Ligue des Champions, ils prennent un mec à 32M€. Un mec à 32M€ c’est 15-20 buts par saison. S’il n’arrive pas à ça, on pourra parler de banane. Peut-être que le jugement est sévère, mais c’est par rapport au prix qu’il a coûté", a déclaré Daniel Riolo au micro de RMC Sport.

Même s’il est encore trop tôt pour le condamner, Vitinha voit sa cote de popularité auprès des fans marseillais baisser au fil des rencontres. Il n’est toujours pas parvenu à justifier le colossal montant déboursé pour son transfert. Il travaille toujours d'arrache-pied pour retrouver son meilleur niveau de jeu à l' OM.