Publié par JEAN-LUC D le 05 avril 2023 à 00:07

Malgré un accord de principe pour une prolongation, le PSG et Lionel Messi semblent désormais se diriger de plus en plus vers un divorce en fin de saison. Le club de la capitale a justifié sa position dans ce dossier.

Lionel Messi ne sera pas au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Selon RMC Sport, la seule chose qui pourrait changer la donne serait que Doha décide de faire de sa prolongation une priorité. Mais même là encore, le septuple Ballon d’Or n’est pas sûr de poursuivre en Ligue 1. Contraints par le fair-play financier de baisser la masse salariale, les dirigeants parisiens ne souhaitent plus vivre de mercato comme celui de l'été dernier, où il a fallu se rabattre vers des pistes moins onéreuses.

Les dirigeants parisiens ne souhaitent pas offrir un salaire mirobolant au Champion du monde 2022 et souhaiteraient même réduire son salaire de 25%, alors que ce dernier attend des « garanties sur le projet », explique L'Équipe, qui ajoute même que les deux parties sont « proches du divorce. » Une tendance confirmée en interne par la direction parisienne.

PSG Mercato : Le Paris SG ne veut pas se mettre en danger pour Lionel Messi

Pour rester au Paris Saint-Germain, Lionel Messi devra faire une croix sur une partie des 41 millions d'euros qu’il perçoit annuellement, soit environ 10,25 millions d'euros. Mais l’ancien capitaine du Barça ne compte pas baisser son salaire. De son côté, le Paris SG n'est pas disposé à tout faire pour le garder. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos souhaitant désormais réduire la masse salariale du club.

« Nous devons trouver des moyens de baisser la masse salariale globale pour deux raisons. D'abord, vis-à-vis du fair-play, mais aussi pour avoir plus de liberté sur le marché des transferts. On ne va pas se mentir, Messi rapporte de l'argent au club, mais c'est la ligne des salaires qu'il faut faire descendre », a confié une source interne du PSG au micro du quotidien L’Équipe, qui assure ainsi que Messi devrait quitter le PSG en fin de saison. Aux dernières nouvelles, le natif de Rosario voudrait retourner au Barça.