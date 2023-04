Publié par Thomas G. le 05 avril 2023 à 20:39

Après avoir bouclé la venue de Milan Skriniar de l'Inter, le PSG souhaiterait recruter un deuxième défenseur de Serie A cet été.

Le PSG souhaiterait repartir sur de nouvelles bases cet été et de nombreux changements importants sont à prévoir. L’objectif est clair pour les dirigeants du Paris Saint-Germain, bâtir une équipe autour de Kylian Mbappé qui sera capable de remporter la Ligue des Champions. Dans cette optique, les Parisiens ont ciblé plusieurs secteurs à améliorer et notamment la défense centrale.

La fin de contrat de Sergio Ramos et la longue indisponibilité de Presnel Kimpembe poussent le PSG à chercher de nouveaux renforts à ce poste. En plus de l’international slovaque Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain souhaiterait recruter un deuxième défenseur central. Selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG serait très intéressé par l’international coréen Kim Min-jae.

Le défenseur de Naples impressionne pour sa première saison en Serie A et ses performances ont tapé dans l’œil des dirigeants du Paris Saint-Germain. D’autant plus que Kim Min-jae disposerait d’une clause libératoire de 52 millions d’euros activable cet été. Néanmoins, la concurrence s’annonce rude pour le club de la capitale. Manchester United et Liverpool sont également intéressés par l’international coréen. Le PSG va devoir trouver la bonne stratégie pour convaincre Kim Min-jae, qui devrait être l’une des grandes attractions du mercato estival.

PSG Mercato : Le Paris SG veut recruter Kim Min-jae

La direction du PSG souhaiterait recruter deux défenseurs pour renforcer la concurrence à ce poste. L’arrivée de Kim Min-jae permettrait au Paris Saint-Germain d’avoir quatre joueurs confirmés dans ce secteur et de pouvoir faire face à d’éventuelles blessures.

Kim Min-jae serait l’une des priorités du PSG cet été à l’instar de son coéquipier Victor Osimhen. L’international coréen est l’un des grands artisans de la saison historique de Naples. Le club italien est toujours en course pour remporter la Ligue des Champions et la Serie A. Kim Min-jae fait partie des meilleurs défenseurs du monde cette saison, le club de la capitale pourrait réaliser un gros coup en le recrutant.