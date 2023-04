Publié par ALEXIS le 05 avril 2023 à 19:39

Malgré ses deux ans de contrat avec le Stade Rennais, Bruno Genesio serait sur le départ. Le SRFC et le technicien de 53 viennent de clarifier le débat.

Le SRFC et Bruno Genesio répondent

Arrivé au Stade Rennais en cours de saison 2020-2021, précisément le 4 mars 2021, Bruno Genesio avait réussi à redresser la barre après le départ de Julien Stéphan. Le SRFC avait terminé l’exercice à la 6e place au classement de Ligue 1, alors que le technicien natif de Lyon avait pris l'équipe au 9e rang, après 27 journées de championnat.

La saison suivante, le nouvel entraineur du SRFC a fait mieux en finissant à la 4e place qualificative pour la Ligue Europa. Sur le plan individuel, il a été sacré meilleur entraineur de Ligue 1 pour la toute première fois lors des Trophées UNFP.

Satisfaite des résultats de Bruno Genesio, la haute direction du Stade Rennais FC a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires. L'ancien coach de Lyon doit donc vivre à Rennes jusqu’à fin juin 2025.

L’exercice présent, le club breton est 6e et peut encore décrocher une place en coupe d’Europe. Parlant d’Europe, les Rouge et Noir ont atteint les 16es de finale de la Ligue Europa Conférence cette année. Ils ont été éliminés par le Shakhtar Donetsk, aux tirs au but après des matchs nuls à l'aller et au retour (2-1).

Stade Rennais FC Mercato et Bruno Genesio démentent

Malgré ses résultats plus qu'élogieux, Bruno Genesio est annoncé sur le départ du banc du Stade Rennais FC à la fin de la saison. La direction du SRFC n'a pas tardé à répondre à cette information visiblement fausse de RMC Sport. Le breton, dans un communiqué conjoint avec son entraîneur, annonce que la publication de RMC Sport est fausse et la dément "rigoureusement".

Le SRFC affirme que "Cette publication ne peut remettre en cause le climat serein" qui règne au club où l'entraîneur a d'excellentes relations avec "la direction du Stade Rennais F.C."

Le SRFC fait même remarquer que son "coach - prolongé l’été dernier - n’a aucunement l’intention d’arrêter sa carrière à seulement 56 ans." Engagés dans la bataille pour une qualification à l'Europa League, l'ex-coach de l'OL et "l’ensemble du club" se focalisent sur cet objectif. Pas de départ à prévoir donc pour Bruno Genésio.