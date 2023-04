Publié par Gary SLM le 06 avril 2023 à 10:20

Le FC Nantes bat l'OL en demi-finale de Coupe de France. Antoine Kombouaré a salué ses joueurs et le public pour cette victoire méritée.

Le FC Nantes triomphe face à l'OL

Antoine Kombouaré exprime son extase après une victoire pleine d'émotions. Le coach des Canaris était aux anges suite à la victoire du FC Nantes face à l'OL lors de la demi-finale de la Coupe de France (1-0), hier soir. L'entraîneur du FCN a été ébloui par la performance de ses joueurs, qui se sont battus avec acharnement pour déclencher l'euphorie au stade de la Beaujoire.

Ce moment restera certainement gravé dans la mémoire d'Antoine Kombouaré comme l'un des plus marquants de sa carrière d'entraîneur. La victoire de Nantes face à l'OL mercredi soir a été rendue possible grâce à un magnifique enchaînement de Ludovic Blas. Cette victoire permet aux Nantais d'accéder pour la deuxième année consécutive à une finale de Coupe de France, qui aura lieu au Stade de France.

Le 29 avril prochain, le FC Nantes défendra son titre face au vainqueur de la demi-finale opposant Toulouse à Annecy, prévue ce jeudi à 20h45. Les supporters nantais, ravis par cette victoire, ont envahi la pelouse à la fin du match, tout comme leur entraîneur, impressionné par la prestation de ses joueurs.

Le FCN ne pouvait pas décevoir

"Tu ne peux pas décevoir ce formidable public", a déclaré Antoine Kombouaré après la rencontre. "C'est des émotions de dingue parce que tu as une équipe de dingues, de grands malades, et de grands champions surtout. C'est une qualification amplement méritée, on a fait un énorme match !"

Le FC Nantes va désormais se concentrer sur la Ligue 1, avec pour objectif d'assurer son maintien le plus rapidement possible. Actuellement 14e, les Canaris ne sont qu'à quatre points de la zone de relégation. Ils devront gagner des points rapidement pour éviter une fin de saison stressante. Leur prochain match sera dimanche contre Monaco (17h05), qui se bat pour une place sur le podium. Ensuite, ils affronteront Auxerre (le 16 avril) et Troyes (le 23 avril), deux concurrents directs pour le maintien.