Publié par Leonard le 07 avril 2023 à 12:20

En fin de contrat en juin 2024, le capitaine du FC Nantes, Ludovic Blas, devrait plier bagage lors du prochain mercato estival.

Il est aujourd’hui un joueur confirmé du championnat français, à 25 ans, Ludovic Blas pourrait bien quitter le FC Nantes à la fin de la saison. Déjà sur le départ l'été dernier, le Français avait vu son transfert à Lille avorté malgré un accord financier trouvé aux alentours des 15 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Antoine Kombouaré avait à l'époque expliqué les raisons de ce transfert avorté. "Sportivement, il est impensable de voir Ludo partir, et encore moins à Lille, qui a fini derrière nous l'an passé et ne joue pas l'Europe."

Touché mentalement par l'annulation de son transfert, le numéro 10 nantais a tout de même relevé la tête et a grandement participé aux bonnes performances de son équipe sur la scène européenne (éliminée en 16e de finale d'Europa League contre la Juventus). Mais également au beau parcours du FC Nantes en Coupe de France qui ira défendre son titre au Stade de France le 29 avril prochain contre Toulouse, après avoir éliminé l' OL. Une qualification grâce à un but libérateur de Ludovic Blas à la suite d'un enchaînement de grande classe, le tout face à la brigade Loire.

FC Nantes : La tentation hors de l’Hexagone pour Ludovic Blas

Il apparaît comme l'une des bonnes pioches du prochain mercato estival. Ludovic Blas devrait attirer les convoitises de nombreux clubs français mais aussi étrangers. Alors qu'il semble presque évident que le milieu français veuille découvrir de nouveaux horizons à la fin de sa quatrième année passée au FC Nantes, dans lequel il a réussi à remporter un titre national, une interrogation subsiste : doit-il rester dans le championnat français ?

Bien que l’intérêt du LOSC puisse être relancé après l'échec de l'été dernier, d'autres clubs comme l'OM ou l'OL en France pourraient se manifester afin de récupérer à bas prix le meneur de jeu nantais. Son avenir étant encore flou, un départ à l'étranger ne serait pas à exclure. Découvrir la première division allemande, anglaise, italienne ou encore espagnole pourrait donner un nouveau challenge au Français qui découvrirait une nouvelle culture.

Son jeune âge ainsi que sa marge de progression devraient lui ouvrir à court terme les portes d'un outsider jouant une compétition européenne de ces championnats. Concentré sur sa fin de saison avec le FC Nantes, qui lutte à la fois pour son maintien dans l'élite et pour un second trophée national d'affilée, Ludovic Blas devra porter ses coéquipiers dans cette fin de saison historique pour le club.