Publié par Thomas G. le 07 avril 2023 à 14:06

Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 cette saison, Kevin Danso s'est exprimé sur son avenir au RC Lens.

Cette saison, le RC Lens de Franck Haise peut marquer l’histoire en se qualifiant pour la prochaine Ligue des Champions. Avant d’affronter le RC Strasbourg, ce soir, les Sang et Or sont 2e à 6 points du PSG. En cas de victoire, les Lensois pourraient mettre la pression sur le Paris Saint-Germain dans la course au titre.

RC Lens Mercato : Kevin Danso rêve de Premier League

Le RC Lens pourra une nouvelle fois compter sur l’international autrichien Kevin Danso, devenu l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 cette saison. Les prestations du natif de Voitsberg ne sont pas passées inaperçues et plusieurs clubs étrangers seraient intéressés par son profil. Le défenseur du RC Lens pourrait être l’une des grandes attractions du prochain mercato estival.

Interrogé au micro de 90 Football, l’international autrichien s’est exprimé sur son avenir. « Mon objectif a toujours été de jouer en Angleterre dans un top club de Premier League. C'est ma maison à Lens, mes parents y habitent. Mais dans le foot, tout peut arriver, les choses changent. Si je dois rester ici que Lens devient un top top club, je signe. Je veux jouer au très haut niveau avec la Ligue des champions, la Coupe du monde, l'Euro... C'est un rêve que j'ai toujours eu. » Malgré un contrat qui expire en juin 2026, l’avenir de Kevin Danso au RC Lens reste incertain. Néanmoins, une qualification pour la Ligue des Champions pourrait permettre aux Sang et Or de le conserver la saison prochaine.

Kevin Danso dans les pas de Cheick Doucouré ?

L’été dernier, le RC Lens avait accepté une offre de 30 millions d'euros pour l'international malien Cheick Doucouré qui avait rejoint la Premier League. Lors du prochain mercato estival, plusieurs clubs de Premier League pourraient être intéressés par Kevin Danso et transmettre une offre au RCL. Reste à savoir si les Lensois parviendront à garder le défenseur autrichien en cas de belle offre.

En parallèle de l'éventuel départ de Kevin Danso, le RCL rêve d'accéder à la Ligue des Champions. Les Sang et Or affrontent le RC Strasbourg ce soir, en quête d’une 13e victoire en 15 matches à Bollaert.