Publié par Timothée Jean le 07 avril 2023 à 22:37

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, a tenu à calmer le jeu concernant la possibilité d'un sacre de champion de France devant le Paris SG.

L’Olympique de Marseille peut encore titiller son grand rival, le PSG, dans la course au titre. À 9 journées de la fin de saison, le club phocéen occupe la 3e place de Ligue 1 à égalité de points avec le RC Lens. L’ OM a été tenu en échec par Montpellier HSC (1-1) le week-end dernier et a vu le club lensois lui passer devant grâce à la différence de but.

Toutefois, le titre reste encore jouable pour l’ OM. Et pour cause, la déliquescence du PSG dans ses résultats et dans son jeu depuis l’élimination en 8e de finale de Ligue des Champions a totalement rebattu les cartes. Le club de la capitale a enchaîné deux défaites consécutives face au Stade Rennais (0-2) et l’OL (0-1).

Le leader parisien compte à présent que six points d’avance sur ses poursuivants et il n’est pas impossible de voir le PSG s’effondrer dans ce sprint final. Ainsi, bon nombre de supporters de l’ OM se remettent à rêver d’un possible sacre en championnat. Mais Pablo Longoria préfère temporiser.

OM : Pablo Longoria calme le jeu pour le titre

Dans une longue interview accordée au journal Le Figaro, le président de l’ OM a en effet tenu à calmer les ardeurs. Il assure que la seule ambition du club phocéen est d’obtenir une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. « Ce qui prédomine, chez moi, c'est une concentration absolue pour accomplir notre objectif qui est de terminer sur le podium. Une saison, c'est un marathon, pas un sprint. Et notre objectif a toujours été de finir sur le podium », a indiqué le dirigeant marseillais, qui refuse de rêver du titre pour le moment.

L’ OM devra donc tout faire pour terminer à la 2e place du championnat en vue de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions. Pour atteindre cet objectif, les Phocéens devront rapidement entamer une série de succès. Et cela passe par un résultat positif dimanche soir sur la pelouse du FC Lorient.