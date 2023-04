Publié par Enzo Vidy le 07 avril 2023 à 18:20

Alors que le Stade de Reims reçoit le Stade Brestois dimanche, Will Still a confirmé une absence importante au milieu de terrain.

Le Stade de Reims se met à rêver en cette fin de saison. Si la défaite face à l'OM juste avant la trêve aurait pu avoir un impact considérable sur les joueurs rémois, ces derniers n'ont pas mis bien longtemps à réagir. Dimanche dernier à Nantes, les joueurs de Will Still ont réalisé un match quasi parfait, avec une belle victoire 3-0. Au classement, les Champenois occupent la 7e place, et n'ont que 6 points de retard sur l'Europe.

Dimanche, le Stade de Reims va retrouver son public au stade Auguste Delaune, avec la récepton du Stade Brestois. En fonction des autres résultats du week-end, les Rémois pourraient avoir un super coup à jouer, avec une potentielle occasion de se rapprocher de la 5e place du championnat. Toutefois, il faudra se méfier d'une équipe brestoise qui joue sa survie sur cette fin d'exercice. De plus, le Stade de Reims ne sera pas au complet pour cette affiche.

Stade de Reims : Dion Lopy sera absent face au Stade Brestois

Mauvaise nouvelle pour le Stade de Reims. Déjà absent à Nantes le week-end dernier, Dion Lopy n'est pas encore prêt à revenir, et ne pourra pas tenir sa place dimanche face au SB29. Will Still espère retrouver son joueur à l'entraînement la semaine prochaine, afin d'envisager une possible participation au déplacement à Rennes le 15 avril prochain.

Le Stade de Reims est également dans le flou concernant la présence de Thomas Foket. Le défenseur droit rémois est incertain suite à un coup reçu à l'entraînement jeudi. Pour le reste, hormis Noah Holm toujours absent, Will Still pourra compter sur le reste de son effectif pour prendre les 3 points face au SB29.