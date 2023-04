Publié par Dylan le 08 avril 2023 à 20:01

Arrivé libre de tout contrat l'été dernier, Aaron Ramsey nourrit de grandes ambitions à l'OGC Nice. Il se montre optimiste pour la fin de saison.

Après 29 journées de championnat, l'OGC Nice est dans les temps pour une qualification européenne. S'il n'a pas tout à fait les cartes en main, le club azuréen a changé de visage depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur, Didier Digard. C'est simple, l'ancien milieu de terrain est invaincu depuis 14 matchs avec le Gym (8 victoires, 6 nuls). Au classement, les résultats se ressentent forcément. Les Aiglons sont certes huitièmes, mais pointent à 7 longueurs de la cinquième place.

Acteur de ce changement de visage du club, Aaron Ramsey se plaît de plus en plus en Côte d'Azur. Utilisé à 23 reprises cette saison en Ligue 1, l'international gallois (80 sélections, 20 buts) fait partie des éléments les plus utilisés par Didier Digard. Arrivé libre de tout contrat l'été dernier, il estime que l'OGC Nice peut rêver plus haut lors de la prochaine saison, si toutefois la société anglaise INEOS reste à la tête de ses projets.

L'OGC Nice en Ligue des Champions, une question de temps pour Ramsey

S'il est l'une des recrues les plus satisfaites par son temps de jeu cette saison, Aaron Ramsey a désormais de grands objectifs avec l'OGC Nice : « Avec la vision d'INEOS, leur expérience dans tous les sports, ce n'est qu'une question de temps pour que Nice se batte pour jouer la Ligue des Champions. C'est très enthousiasmant » a-t-il confié au journal L'Équipe samedi. Contrairement à Kasper Schmeichel, lié à des rumeurs de départ malgré une arrivée à Nice l'été dernier, Ramsey semble donc totalement conquis par sa nouvelle équipe.

De son côté, le club azuréen a vraisemblablement flairé les bonnes affaires sur les derniers mercatos. Outre Aaron Ramsey, le Gym a su trouver des joueurs capables de relever les défis aux côtés des cadres (Jean-Clair Todibo, Khéphren Thuram, Dante). On peut noter la montée en puissance de Youssouf Ndayishimiye en défense, qui totalise 6 titularisations sur 12 matchs possibles depuis son arrivée cet hiver. Nicolas Pépé a également fait un retour précieux sur l'aile droite, lui qui était blessé depuis février. Enfin, Terem Moffi semble avoir trouvé son rythme après des débuts difficiles. L'ancien Lorientais reste sur 5 buts sur les 7 derniers matchs du Gym. De bonne augure pour la fin de la saison.