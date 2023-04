Publié par ALEXIS le 08 avril 2023 à 18:01

L’ ASSE songe au mercato d’été, car le club est presque assuré du maintien. Des départs sont d’ailleurs annoncés chez les pros et au centre de formation.

Désormais 12e de Ligue 2, l’ ASSE est tout proche d’assurer son maintien en Ligue 2. Fort de cela, le président du Directoire du club est même sorti du silence cette semaine. Il a évoqué des projets à lancer, dès que l’AS Saint-Etienne sera sauvée officiellement.

« On se mobilisera pour d’autres projets […]. L’objectif est de terminer la saison le mieux possible et après il y aura d’autres projets qui pourront donc être travaillés normalement », a déclaré Roland Romeyer, jeudi, au forum des "Supporters de l'emploi". Le co-propriétaire de l’ ASSE a évoqué ensuite le dossier de la vente du club qui traine depuis plusieurs années.

« On sait qu’on vend ! On l’a annoncé dans les médias. La vente est toujours d’actualité avec KPMG qui a un mandat de notre part. Compte tenu de l’état dans lequel était le club, on a dit qu’on attendait que cela aille mieux, c’est tout », a-t-il clarifié.

ASSE Mercato : Des départs dans les tuyaux au centre de formation !

La saison prendra fin le 2 juin et le mercato estival ouvrira officiellement le 10 juin. Mais déjà, plusieurs dossiers, notamment celui de Jean-Philippe Krasso, sont sur le bureau des décideurs stéphanois. En fin de contrat en juin, le buteur de l’ ASSE a repoussé une nouvelle offre du club, selon But Football Club.

D’après les informations de Peuple-Vert, des départs se profilent également au centre de formation de formation, plus précisément dans les staffs techniques. En fin de contrat en juin 2023, Razik Nedder (entraineur de la réserve), Jean-Luc Dogon (coach des U-19), Patrick Moreau (encadreur des U-17), Kevin De Jesus (encadreur des U-16) et leur leur staff respectif « ne devraient pas être tous reconduits », à en croire la source.

Le média spécialisé croit savoir que seulement deux d'entre eux devraient continuer l'aventure à l’ ASSE.