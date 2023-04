Publié par JEAN-LUC D le 09 avril 2023 à 15:06

Déjà à l’oeuvre pour constituer son effectif pour la saison prochaine, le PSG est désormais assuré de poursuivre l’aventure avec une star en défense.

Alors que Milan Skriniar a déjà annoncé son arrivée libre en provenance de l’Inter Milan et que Luis Campos cherche à renforcer encore la charnière centrale, Marquinhos va poursuivre l’aventure avec le Paris Saint-Germain. Arrivé incognito à l’été 2013 en provenance de l’AS Rome contre un chèque de 31 millions d’euros, l’international brésilien est devenu un véritable symbole au PSG. Capitaine depuis le départ de son compatriote Thiago Silva, Marquinhos devrait bientôt prolonger son bail actuel qui court jusqu’en juin 2024.

D’après les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, l’affaire serait quasiment réglée entre la direction du PSG et le joueur de 28 ans. Pour le spécialiste mercato de Sky Italia, la prolongation de Marquinhos serait au stade final des négociations et l’annonce officielle de la signature du coéquipier de Kylian Mbappé ne seraient plus qu'une question de temps. Une tendance confirmée par le principal concerné.

PSG Mercato : Marquinhos confirme pour sa prolongation

Après dix ans de présence sous les couleurs rouge et Bleu, Marquinhos est encore loin d’un départ du Paris Saint-Germain. Après la victoire contre l’OGC Nice, samedi soir, à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1, le protégé de Christophe Galtier a avoué que sa proposition en faveur du PSG était désormais très proche.

« Prolonger ? J'espère bien. On est sur les derniers détails. Mon 400e match avec Paris ? Pour moi, c'est incroyable. Je n'imaginais pas ça quand je suis arrivé. J'étais jeune, je pensais juste à m'amuser et à jouer. Il y a eu des bons moments, des moments difficiles, mais comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours eu la même passion pour donner le meilleur sur et en dehors du terrain. J'espère faire encore 100, 200 matchs... Le plus possible ! Le PSG me montre toujours beaucoup de gratitude, les supporters aussi, tout le monde dans le club. Je suis très très heureux à Paris », a expliqué Marquinhos.