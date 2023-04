Publié par ALEXIS le 11 avril 2023 à 16:18

Blessé après seulement 7 matches avec l’ ASSE, Gaëtan Charbonnier est en phase de rééducation. Il a cependant envoyé un indice sur son avenir.

Opéré du genou après une rupture du ligament croisé antérieur, lors du match ASSE-Dijon (2-0), Gaëtan Charbonnier se prépare activement pour la saison prochaine. Il est en phase de rééducation entre Clairefontaine et l’Etrat. La semaine dernière, il a donné des nouvelles rassurantes, se montrant en plein footing sur un tapis de course. « L'évolution est très bonne », a-t-il indiqué.

L’attaquant arrivé à l’AS Saint-Etienne en tant que joker, à la mi-décembre 2022, espère être prêt pour le début de l’exercice 2023-2024. Mais sous quelle couleur va-t-il reprendre le championnat la saison prochaine ? La question reste en suspens, car le contrat du joueur de 34 ans à l’ ASSE prend fin en juin 2023. Il y a certes une option d’une supplémentaire d'un an dans son contrat, mais elle est soumise à plusieurs conditions. L’activation de cette clause est d’ailleurs compromise en raison de la blessure et de l’arrêt brutal de la saison de Gaëtan Charbonnier.

ASSE Mercato : Gaëtan Charbonnier reste évasif sur son futur à Saint-Etienne

Le joueur recruté à l’AJ Auxerre en Ligue 1 n’évoque d'ailleurs pas de reprise sous le maillot des Verts. Il est resté évasif sur son avenir, dans l'émission Maxi Ligue 2 sur BeIn Sports. « On verra ce qui va arriver cet été, où, quand et comment […], on verra », a-t-il laissé entendre.

Gaëtan Charbonnier vise la barre des 100 buts, mais ne sait pas encore avec quel club il va tenter de relever ce défi. « D’abord, je vais penser à bien effectuer ma rééducation et revenir en forme. Pour pouvoir réattaquer la saison prochaine, avec un projet », a-t-il indiqué sans plus de précisions. En attendant d’être situé sur son futur, le N°10 de l’ ASSE apporte son soutien à ses coéquipiers pour la fin de saison. « Il faut continuer dans cet état d'esprit, il faut le maintenir. Il ne faut pas regarder derrière, il faut regarder devant et on va faire une belle fin de saison, j'en suis certain. »