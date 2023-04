Publié par Leonard le 11 avril 2023 à 16:48

Alors que son contrat prend fin en juin, l'avenir de Lionel Messi au PSG est toujours incertain. À Barcelone, Robert Lewandowski pousse pour son retour.

Dans une conférence de presse en marge de la présentation du 18e livre d’Histoires solidaires du sport, l’attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, n'a pas manqué de montrer son admiration pour le septuple Ballon d'Or en se confiant sur son rêve de jouer avec Lionel Messi sous le maillot du Barça l'année prochaine.

"Nous savons que sa place est ici, à Barcelone. Je ne sais pas ce qui va se passer, ce n'est pas à moi de le demander, mais j'espère que la saison prochaine nous pourrons jouer ensemble. Nous avons besoin de ce type de joueur, c'est certain", a-t-il accordé aux journalistes. Si le septuple Ballon d'Or n'est plus vraiment en odeur de sainteté au PSG, notamment avec les supporters de la capitale qui critiquent son investissement au sein du onze parisien et son niveau global depuis son arrivée au club, les supporters blaugranas, eux, n’ont toujours pas oublié l'international argentin.

Depuis quelques rencontres maintenant, les fans barcelonais scandent le nom de "Messi" lorsque la 10e minute de jeu intervient au Camp Nou. Un retour qui profiterait aussi bien aux supporters qu'aux joueurs, souligne l’attaquant polonais. "Messi a sa place au Barça et s'il revient, non seulement pour les fans, mais aussi pour les joueurs, ce sera quelque chose d'incroyable."

PSG Mercato : Un départ inévitable pour Lionel Messi ?

Malgré l’intérêt prononcé par la direction du Barça, l’arrivée de Lionel Messi à Barcelone semble bien compliquée avec les difficultés économiques que vit actuellement le club. Empêtré dans des histoires de corruption avec l’affaire Negreira, les Blaugranas devront faire d’énormes sacrifices sur le plan économique pour rapatrier leur ancienne star. De plus, des sacrifices tactiques verront le jour en cas de signature de l’Argentin tant on connaît l'apport défensif du champion du monde.

Son départ du PSG semble pour autant quasi irrémédiable. Si des clubs du Moyen-Orient et d'outre-Atlantique seraient intéressés pour récupérer Lionel Messi, son envie de rallier l'Espagne et son club de toujours pourrait faire pencher la balance du côté de Barcelone.