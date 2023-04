Publié par Thomas G. le 11 avril 2023 à 18:18

Pisté par les dirigeants du PSG depuis plusieurs semaines, l'entraîneur italien Thiago Motta aurait pris une grande décision sur son futur.

Vainqueur face à l’OGC Nice lors de la 30e journée de Ligue 1, le PSG a toujours 6 points d’avance sur le RC Lens. À moins d’une semaine du choc entre les deux formations, le Paris Saint-Germain s’est rassuré. Dans le même temps, les hommes de Christophe Galtier ont également offert quelques jours de sursis à leur entraîneur. En cas de nouvelle contre-performance face à l'OGC Nice, le technicen français aurait pu être remercié.

Depuis plusieurs semaines, la direction du PSG s’active pour recruter un nouveau coach et les pistes se multiplient. Le club de la capitale aurait notamment approché l’entraîneur de Bologne, Thiago Motta. L’ancien milieu parisien serait très apprécié par les dirigeants du PSG grâce à ses récents résultats obtenus. Le Bologne de Thiago Motta est actuellement 8e de Serie A, à la lutte pour une qualification en coupe d’Europe la saison prochaine. L’objectif initial du maintien est d’ores et déjà atteint et les Rouge et Bleu peuvent continuer de rêver après leur victoire face à l’Atalanta ce week-end.

Thiago Motta serait l’un des favoris pour prendre la succession de Christophe Galtier cet été. L’ancien entraîneur des U19 du PSG pourrait donc faire son retour, trois ans après son départ. Toutefois, le Paris Saint-Germain pourrait se heurter à un obstacle de taille dans ce dossier.

PSG Mercato : Thiago Motta pourrait prolonger à Bologne

Malgré l’intérêt du PSG, les dirigeants de Bologne ne seraient pas disposés à laisser partir l’entraîneur italien cet été. Les Rossoblù souhaiteraient prolonger le contrat de Thiago Motta pour sécuriser son avenir. Selon les informations de TuttoBolognaWeb, les discussions pour une prolongation jusqu’en 2025 de l’entraîneur italien sont en bonne voie.

Le PSG pourrait donc subir un nouvel échec dans sa quête d’un nouvel entraîneur. Toutefois, le départ de Christophe Galtier semble inéluctable. Les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient également intéressés par Julian Nagelsmann, Zinédine Zidane et José Mourinho.