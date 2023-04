Publié par Leonard le 11 avril 2023 à 19:48

Associé au PSG depuis de nombreuses semaines, une tendance se dégage déjà pour le futur de l'attaquant de Naples, Victor Osimhen.

À la veille du quart de finale aller contre l'AC Milan dans ce duel européen 100% italien, Naples, qui réalise une saison de haut niveau aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions devra se passer de son serial buteur nigérian, Victor Osimhen, forfait pour cause de blessure. Auteur à 24 ans d'une seconde saison en Italie impressionnante avec 25 buts et 5 passes décisives, Victor Osimhen devrait recevoir des offres en provenance de grands clubs européens.

Bien que Chelsea, le PSG et le Real Madrid seraient déterminés à recruter le Nigérian, c'est bien le Bayern Munich qui tiendrait la corde dans ce dossier, annonce le média Sky Sport Germany. Le média allemand avance notamment que le principal intéressé ne serait pas insensible aux avances du club bavarois.

Bien qu'aucun accord n'ait encore été trouvé, Victor Osimhen a tenu à s'exprimer sur son avenir. "Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Je pense que je suis sur la bonne voie. À la fin de la saison, je me réunirai avec mes agents et je discuterai de tout. Je négocierai également avec le club. Je suis incroyablement reconnaissant envers Naples. Nous trouverons une bonne solution ensemble."

PSG Mercato : Victor Osimhen, un dossier compliqué à gérer

Lié avec Naples jusqu'en juin 2025, le futur de Victor Osimhen devrait pour autant s'écrire loin de la ville du sud de l'Italie. Recruté pour la somme de 75 millions d'euros à Lille en 2020, les dirigeants napolitains demanderaient pas moins de 130 millions d'euros pour lâcher leur buteur. Un prix qui pourrait refroidir les dirigeants munichois, eux qui s’intéressent à une autre option au poste de numéro 9 nommée Gonçalo Ramos. L'attaquant du Benfica Lisbonne aurait lui aussi tapé dans l'oeil du Bayern Munich.

Avec un avenir encore flou, Victor Osimhen semble vouloir se concentrer davantage sur sa fin de saison avec Naples qui est toujours en lice pour la Ligue des Champions et qui fait office de leader incontesté en Serie A avec 16 points d'avance sur son dauphin.