Publié par Timothée Jean le 11 avril 2023 à 18:48

Toujours à l’affût des opportunités du marché, la direction de l’ OM s’est lancée sur les traces d’un nouveau piston droit évoluant en Ligue 2.

Toujours 3e de Ligue 1 à l'issue de la 30e journée, l’Olympique de Marseille n’avance plus en cette fin de saison. Les Marseillais ont concédé un deuxième match nul consécutif face à Lorient ce week-end et se retrouvent en mauvaise posture dans la course au podium. Avec deux points de retard sur le RC Lens (2e), la situation devient inquiétante pour l’ OM, qui voit ses chances de qualification pour la prochaine Ligue des Champions sérieusement compromises.

L’ OM ne peut plus se permettre un autre résultat négatif dans ce sprint final. Les Marseillais devront impérativement renouer avec le succès lors de la réception de Troyes dimanche prochain au stade Vélodrome. Cette situation inquiétante n’empêche pas pour autant la direction de l’ OM de travailler sur son prochain recrutement.

Les recruteurs phocéens explorent déjà plusieurs pistes en interne en vue de renforcer leur équipe pour la saison à venir. Les noms de Mateus Uribe du FC Porto ou encore Anass Zaroury de Burnley ont récemment été associés à l’ OM. Et ce n’est pas tout, les dirigeants phocéens seraient aussi très attentifs à un défenseur évoluant en Ligue 2.

OM Mercato : Kevin Van Den Kerkhof pour concurrencer Jonathan Clauss à Marseille

D’après les informations dévoilées par Mohamed Toubache-Ter, les dirigeants de l’ OM se sont récemment positionnés sur la piste menant à Kevin Van Den Kerkhof. Âgé de 27 ans, le piston du SC Bastia réalise une saison correcte en Ligue 2 avec un bilan de 4 buts et 5 passes décisives en 34 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Des performances convaincantes pour un latéral droit.

L’OM envisagerait ainsi de s’attacher les services de Kevin Van Den Kerkhof dans le but d’anticiper le prochain départ d’Issa Kaboré, qui devrait retourner à Manchester City à l’issue de son prêt. Son probable départ laissera un vide qu’il faudra rapidement combler. Le choix des dirigeants de l’ OM se porterait alors sur le défenseur du SC Bastia pour occuper ce poste et concurrencer un certain Jonathan Clauss moins performant ces dernières semaines.

Reste à savoir si la direction de l'Olympique de Marseille passera à l’offensive pour Kevin Van Den Kerkhof, dont le bail expire en juin 2026 avec le club corse. Il faudra sans doute attendre l’issue de la saison pour être fixé sur ce dossier pour le moins inattendu.