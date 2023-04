Publié par ALEXIS le 12 avril 2023 à 12:26

En fin de contrat à l’ ASSE en juin, Jean-Philippe Krasso a de nouveaux prétendants à l’étranger. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour les Verts.

À l’approche de la fin de son contrat à l’ ASSE, Jean-Philippe Krasso se rapproche d’un départ du club ligérien. Après avoir repoussé plusieurs offres stéphanoises qui ne satisfont pas ses attentes, l’attaquant de 25 ans espère une proposition acceptable pour prolonger son aventure à l’AS Saint-Etienne. En effet, le buteur des Verts est enclin à rester au sein du club où il a explosé, si les parties trouvent un accord.

Mais pour l’instant, Jean-Philippe Krasso se concentre sur la fin de saison avant de penser à son avenir. L’ ASSE attend également de valider officiellement son maintien en Ligue 2, avant de se pencher sur les dossiers prioritaires, comme l’a indiqué Roland Romeyer la semaine dernière.

ASSE Mercato : 3 clubs allemands et 3 clubs belges s'intéressent à Krasso

Entre-temps, une forte concurrence se met en place pour arracher l’international ivoirien (6 sélections, 2 buts) à l' ASSE. Plusieurs clubs étrangers, et non des moindres, sont désormais en embuscade pour le recruter lors du mercato estival. Trois clubs allemands : le Borussia Mönchengladbach, Mayence et Hoffenheim sont intéressés par son profil. En Belgique, le KRC Genk, le Club Bruges et le Royal Antwerp souhaitent s'attacher les servives de Jean-Philippe Krasso.

Ces clubs de Bundesliga et de la Jupiler Pro League ne sont pas les premiers courtisans de l'actuel meilleur buteur de la Ligue 2 (avec 15 buts en 27 matches). Le Dynamo Kiev (Ukraine), l'Étoile Rouge de Belgrade (Serbie) ou encore le Maccabi Haïfa (Israël) lui ont déjà fait des avances, mais il les a repoussées.