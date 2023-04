Publié par Timothée Jean le 12 avril 2023 à 22:26

Toujours à l'affut de très bons coups pour le mercato estival, l'OM aurait renoncé à l’idée de signer un milieu de terrain de l’Eintracht Francfort.

Les lignes bougent du côté de l’Olympique de Marseille en cette fin de saison. Alors que les joueurs d’Igor Tudor sont toujours engagés dans la course à une qualification pour la Ligue des champions, les dirigeants de l’ OM se tournent déjà sur le prochain mercato. Après avoir massivement dépensé au mercato hivernal, la direction phocéenne souhaite attirer de nouvelles recrues à moindre coût l'été prochain.

C’est dans ce sens que les recruteurs de l’ OM creusent déjà des pistes menant à des joueurs en fin de contrat. Le nom de Marcus Thuram, dont le contrat expire en juin prochain avec le Borussia M’Gladbach, est d’ailleurs associé à Marseille ces dernières semaines. Mais les dirigeants de l’ OM pourraient aussi se tourner vers un autre joueur évoluant en Bundesliga. Il est question de Daichi Kamada (26 ans).

Après plus de cinq saisons passées à l’Eintracht Francfort, le milieu de terrain japonais s’apprête à changer de club. Malgré les différentes offres de prolongation formulées par son club, il a toujours refusé de prolonger son contrat expirant en juin prochain. Daichi Kamada quittera gratuitement Francfort à l’issue de la saison. Son club vient de confirmer son futur départ.

OM Mercato : Daichi Kamada, une piste irréaliste pour Marseille

« Daichi Kamada quitte l’Eintracht Francfort. Le joueur de 26 ans ne prolongera pas son contrat après six années passées avec l’Eintracht, et s’en ira du club après la saison », peut-on lire dans le communiqué du club. L’international japonais est désormais libre de signer avec le club de son choix. Une occasion en or pour un OM en quête de renfort dans l’entrejeu ? Pas vraiment.

En effet, d’après les informations du compte Twitter @treize013, la direction de l’Olympique de Marseille ne passera pas à l’offensive pour Daichi Kamada. Et pour cause, cette piste serait jugée irréaliste par les dirigeants marseillais. D’autant plus que de grands clubs, dotés de ressources financières considérables, s’activeraient déjà en coulisse pour boucler sa signature.

Le Borussia Dortmund, le FC Barcelone ou encore l’Atlético Madrid seraient intéressés par ses services et tenteraient de boucler son transfert avant le début du mercato estival. Cette forte concurrente aurait de ce fait dissuadé les dirigeants de l’ OM, qui préféraient se tourner vers d’autres cibles pour renforcer leur effectif cet été.