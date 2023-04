Publié par ALEXIS le 13 avril 2023 à 15:26

L’ OL a apporté un démenti sur la rumeur de vente de son équipe engagée en D1 Arkema. Mais le club a fait une annonce sur son autre équipe féminine.

« Eagle Football, propriétaire de l' OL, va bientôt céder la section féminine du club rhodanien à Michele Kang, une femme d'affaires américaine, qui va en acquérir environ 52 % des parts à partir du 30 juin », a indiqué L’Équipe, mercredi. L’information du quotidien sportif a rapidement fait réagir l'Olympique Lyonnais.

Le club appartenant désormais à John Textor dément une éventuelle vente de l’équipe féminine. « L’Olympique Lyonnais tient à démentir les informations inexactes publiées par le journal sur une éventuelle cession de son équipe féminine […]. Aucun accord n’a été entériné, et encore moins dans les modalités décrites par le journal. » Le club rhodanien évoque dans son démenti « une certaine confusion qui a pu apparaitre suite à des échanges qui ont eu lieu ces derniers jours autour d’OL Reign ».

OL : John Textor met en vente la franchise américaine

En effet, c’est plutôt la franchise américaine basée à Seattle, OL Reign, qui est mise en vente. « OL Groupe annonce avoir donné un mandat de vente de sa franchise de NWSL à la banque d’affaires du groupe Raine », a annoncé le club président par Jean-Michel Aulas (74 ans). John Textor justifie la vente de l’équipe rachetée en 2019 par « la forte volonté de créer le premier multi club féminin, basé sur une synergie à travers tous les continents ».

« Dans ce contexte, il est vrai qu’ OL Groupe échange aujourd’hui avec un certain nombre de nouveaux partenaires pour faire évoluer son projet et encore plus réaffirmer et amplifier sa position de leader mondial du football féminin », expliqué le milliardaire américain. Notons que OL Reign est 5e du championnat des États-Unis de football féminin (NWSL) après deux journées disputées.