Publié par Enzo Vidy le 11 avril 2023 à 12:35

Alors que l' OL n'a pas échappé à différentes banderoles lors de la victoire face au Stade Rennais, Jean-Michel Aulas répond aux supporters.

Malgré le beau temps et l'affiche assez séduisante proposée dimanche dernier entre l' OL et le Stade Rennais, le Groupama Stadium était loin d'être plein pour assister à la belle victoire lyonnaise 3-1. Pour autant, les quelques supporters présents ne se sont pas fait prier pour déplier certaines banderoles, et exprimer leur mécontentement. Direction, joueurs, président et entraîneur, personne n'a été épargné, et l'élimination subie face au FC Nantes mercredi dernier est restée en travers de la gorge des supporters de l' OL.

Sur le terrain, si le début de match s'est avéré difficile dans la première demi-heure avec l'ouverture du score du Stade Rennais, les Gones se sont ensuite complètement réveillés, profitant d'un effondrement collectif des Rouge et Noir. En seconde période, l' OL est parvenu à inverser la tendance, en s'imposant finalement 3-1.

Un succès précieux, qui permet aux Lyonnais de revenir à 5 points de l'Europe, mais pas suffisant pour éteindre la grogne des supporters. Face à cette situation plus que tendue entre le public du Groupama Stadium et le club, Jean-Michel Aulas, président de l' OL, a pris la parole afin de répondre à la colère des supporters.

OL : Jean-Michel Aulas tente de rassurer les supporters de l'Olympique Lyonnais

Comme à chaque intervention, c'est via son compte Twitter que Jean-Michel Aulas prend la parole. Lundi soir, à travers un long texte, le président de l' OL est revenu sur la situation de son club, et plus précisément sur la relation assez chaotique entre les supporters de l'Olympique Lyonnais et leur équipe.

Malgré les mauvais résultats de son équipe cette saison, Jean-Michel Aulas veut rassurer tout le monde. "Quand je lis que Laurent Blanc et le mercato d'hiver n'auraient pas amélioré l'équipe, je découvre, non pas dans la presse, mais via des passionnés que l'Olympique Lyonnais est premier ex aequo de la phase retour avec Paris et Reims."

Un constat qui ne devrait pas suffire à calmer les ardeurs des supporters de l' OL, lassés de revivre une saison similaire à l'an dernier. La seule façon d'éteidre l'incendie est d'aller chercher une place européenne sur ce sprint final. L'Olympique Lyonnais possède cinq point de retard sur la 5e place, et il reste 8 matchs, le miracle est donc encore possible.