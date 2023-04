Publié par Thomas G. le 13 avril 2023 à 20:26

À deux jours du choc au sommet entre le RC Lens et le PSG, Seko Fofana est revenu sur l'intérêt du club de la capitale l'été dernier.

Nommé en juin dernier, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos avait pour objectif de restructurer l’effectif parisien. L’une des priorités du dirigeant portugais était de renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Luis Campos a multiplié les pistes et s’est notamment intéressé à l’international ivoirien Seko Fofana. Le capitaine du RC Lens était dans le viseur du club de la capitale l’été dernier, mais les exigences des Sang et Or ont refroidi Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG n'était pas disposé à investir 40 millions d’euros pour Seko Fofana.

Interrogé en conférence de presse à deux jours du choc de la 31e journée entre le PSG et le RC Lens, le capitaine lensois est revenu sur son été agité. « Ce n'est pas une déception de n'avoir pu rejoindre le PSG. Je suis très content d'être ici. Quand je vois la saison qu'on réalise, il n'y a pas de raison d'être déçu. C'est un choix qui est amplement assumé et voulu. Je ne pense pas à tout ça aujourd'hui. Ces choses-là sont éphémères, l'instant présent est le plus important. Je suis à Lens et je suis très content. »

Après son transfert avorté au Paris SG, le milieu de 27 ans a réussi à revenir à son meilleur niveau. Seko Fofana joue un rôle prépondérant dans la très bonne saison du RCL et l'international ivoirien sera l'une des menaces pour le PSG ce samedi.

PSG Mercato : Seko Fofana rêvait de jouer au Paris SG

Après l’échec des négociations entre le RC Lens et le PSG, Seko Fofana a pris la décision de prolonger son contrat. L’international ivoirien est désormais lié jusqu’en 2025 avec les Sang et Or. Le natif de Paris s'est également exprimé sur son attachement particulier pour le club de la capitale.

« Je suis originaire de Paris. Quand j'étais plus jeune, on était supporter du PSG, le club qui représente la ville. C'est un contexte un peu à part. On a la famille, les amis qui viennent nous voir jouer. Le Parc est un stade où je suis allé quand j'étais jeune. C'était un rêve d'enfant. Aujourd'hui d'y retourner et d'être confronté à eux, ça reste un plaisir. Je suis content d'être ici avec Lens pour aller battre, peut-être, le PSG, et espérer que tout le monde, ici, soit heureux. »

Malgré son attachement pour le club de la capitale, l’international ivoirien veut faire un gros coup ce samedi au Parc des Princes. En cas de victoire, les Lensois reviendraient à trois longueurs du Paris Saint-Germain et la course au titre serait relancée.