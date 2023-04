Publié par Enzo Vidy le 14 avril 2023 à 10:31

Malgré un mercato hivernal ambitieux à l' OM en janvier dernier, un échec de Pablo Longoria fait enrager Marseille et ses supporters.

Il faudrait être d'une mauvaise foi absolue pour remettre en question le recrutement de Pablo Longoria sur ces dernières années. Depuis qu'il est à la tête de l' OM, le président espagnol a réalisé plusieurs coups de maître en période de mercato. L'été dernier par exemple, il a fait signer Chancel Mbemba et Alexis Sanchez gratuitement, qui sont aujourd'hui deux éléments incontournables de l'effectif marseillais.

Au mois de janvier, l' OM s'est offert Ruslan Malinovskyi sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire, ainsi que le milieu marocain, Azzedine Ounahi, pour un montant de 8 millions d'euros. Également à la recherche d'un attaquant à cette période pour la deuxième partie de saison, Pablo Longoria avait plusieurs joueurs en tête, et a engagé une bataille féroce avec l'OGC Nice pour essayer de s'attacher les services de Terem Moffi.

Finalement, l'attaquant nigérian a préféré le projet du Gym, et l'Olympique de Marseille est allé chercher son numéro 9 au Portugal, à Braga, en déboursant 32 millions d'euros pour Vitinha, désormais le joueur le plus cher de l'histoire de l' OM. Mais depuis son arrivée, l'attaquant portugais peine à convaincre, et n'a toujours pas inscrit le moindre but. Dans le même temps, Terem Moffi rayonne avec l'OGC Nice, de quoi faire enrager certains supporters marseillais.

OM Mercato : Terem Moffi performe à Nice et provoque la colère à Marseille

Encore auteur d'un doublé jeudi soir à Bâle, dont un retourné acrobatique absolument sublime, Terem Moffi en est déjà à 7 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées en 12 rencontres disputées toutes compétitions confondues. En parallèle, Vitinha n'a toujours pas trouvé le chemin des filets avec l' OM, et ne montre pas grand chose lorsqu'il est aligné par Igor Tudor.

De ce fait, plusieurs supporters de l' OM n'ont pas manqué d'exprimer leur colère via les réseaux sociaux devant les performances de Terem Moffi jeudi soir. "Moffi te plante des ciseaux acrobatiques en Coupe d’Europe, et l’OM a pris Vitinha." Des propos qui ne devraient pas aider l'attaquant portugais à se mettre en confiance. Son heure viendra peut-être dimanche soir au Vélodrome, à l'occasion du match entre l' OM et l'ESTAC.