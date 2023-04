Publié par Enzo Vidy le 14 avril 2023 à 12:25

Après la défaite à Angers samedi dernier, le LOSC doit réagir face à Montpellier et récupère un renfort de poids avant cette rencontre.

La terrible déconvenue de la semaine dernière est encore dans toutes les têtes au LOSC. Annoncés grand favori à Angers, les Dogues ont pris un but casquette dans les dernières minutes, concédants une piètre défaite 1-0 sur la pelouse du stade Raymond Kopa. Un résultat rageant, d'autant plus que le Stade Rennais s'est incliné à Lyon 24 heures plus tard.

Une réaction est donc attendue ce week-end à l'occasion de la réception du Montpellier HSC. L'objectif est clair pour le LOSC, s'imposer pour conserver sa 5e place, et profiter d'un éventuel faux pas du Stade Rennais face à Reims samedi après-midi au Roazhon Park. La tâche ne sera pas simple, car le MHSC de Michel Der Zakarian est sur une dynamique positive depuis plusieurs semaines.

Toutefois, le LOSC pourra compter sur un effectif renforcé par rapport au week-end dernier. En début de semaine, Ismaily est revenu à l'entraînement, lui qui était absent depuis le 4 février dernier. Plus récemment, un attaquant a également fait son retour à l'approche de cette rencontre face à Montpellier.

LOSC : Edon Zhegrova de retour avec Lille

Héroïque lors de la folle victoire du LOSC face au FC Lorient (3-1) le 2 avril dernier, Edon Zhegrova n'a pas pu prendre part à la rencontre de son équipe la semaine dernière à Angers suite à un problème musculaire à la cuisse gauche. Une absence qui a pesé dans le secteur offensif lillois, en manque d'inspiration sur la pelouse du stade Raymond Kopa.

Pour la rencontre de dimanche face à Montpellier, Paulo Fonseca devrait pouvoir compter sur son attaquant. En effet, l'entraîneur lillois a annoncé le retour d'Edon Zhegrova à l'entraînement lors de la conférence de presse d'avant-match jeudi. Un retour de taille pour le LOSC qui sera presqu'au complet pour affronter le MHSC.