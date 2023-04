Publié par Enzo Vidy le 13 avril 2023 à 16:10

À deux jours de la réception du Stade de Reims, Bruno Genesio a annoncé deux incertitudes et un retour dans l'effectif du Stade Rennais.

Après la débâcle subie à Lyon dimanche dernier (3-1), le Stade Rennais n'a plus le droit à l'erreur et doit absolument renouer avec la victoire, lui qui reste sur deux défaites consécutives en championnat. Néanmoins, le Stade de Reims n'est pas l'adversaire idéal pour se relancer, et les Rouge et Noir devront se surpasser devant leur public.

Au classement, le Stade Rennais a la chance d'être encore à la lutte avec le LOSC pour la 5e place puisque seulement deux points séparent les deux formations. Mais le SRFC doit également veiller à vérifier son rétroviseur, car l'OL n'est qu'à trois points de la formation bretonne, tout comme l'équipe de Will Still.

Cette rencontre face au Stade de Reims s'annonce déterminant pour la fin de saison, même si Bruno Genesio ne veut pas entendre parler de match charnière. "Des matchs charnières y’en a tous les week-ends, chaque semaine on tire des enseignements qu’on croit définitif alors que rien est joué. Il faut arrêter de tirer des conclusions trop hâtives." En ce qui concerne l'effectif qu'aura à disposition Bruno Genesio samedi en fin d'après-midi, le coach du Stade Rennais a annoncé deux incertitudes et un retour dans son effectif.

Stade Rennais : Mandanda et Salin incertains, Assignon de retour

Comme toujours en début de conférence de presse, Bruno Genesio a fait un point sur son effectif pour la rencontre du Stade Rennais face à Reims samedi, avec une incertitude concernant Steve Mandanda et Romain Salin. En revanche, Lorenz Assignon pourrait faire son grand retour à la compétition dans deux jours. "Truffert, Xeka, Terrier absents. Steve Mandanda incertain, tout comme Romain Salin qui a pris un coup à l’entraînement. Lorenz est revenu à l’entraînement et postule pour une place dans le groupe."

Une bonne nouvelle pour le Stade Rennais qui enregistre une solution défensive supplémentaire. Concernant Steve Mandanda et Romain Salin, il faudra attendre sans doute la journée de vendredi pour avoir une réponse quant à leur présence dans le groupe du SRFC.