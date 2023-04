Publié par Timothée Jean le 14 avril 2023 à 13:40

L’ OM a enchaîné des contre-performances lors des dernières semaines. Une baisse de régime qui suscite des questions sur la gestion d’Igor Tudor.

L’Olympique de Marseille a encore perdu des points dans la course à la Ligue des Champions. Tenus en échec par Montpellier (1-1) à domicile, les Marseillais n’ont pas fait mieux qu’un nouveau match nul et vierge sur la pelouse de Lorient (0-0) ce week-end. Et lors de cette rencontre, les hommes d’Igor Tudor ont confirmé leurs difficultés du moment.

Les joueurs de l’ OM semblaient émoussés sur le plan physique, avec une créativité offensive quasiment inexistante. Pour symboliser la fatigue accumulée par les Phocéens, il suffit de regarder les récentes performances de Mattéo Guendouzi ou encore de Jonathan Clauss. Très en vue en début de saison, ces deux joueurs ont affiché des limites physiques en cette seconde partie de saison. La faute à la gestion d’Igor Tudor ?

Avec un système de jeu presque immuable en 3-4-2-1, l’entraîneur de l’ OM n'a pas mis en place une grande rotation au sein de son effectif. Certains cadres, tels que Jordan Veretout, Valentin Rongier ou encore Alexis Sanchez, ont ainsi beaucoup joué depuis l’entame de la saison. Et certains observateurs commencent à se demander si les hommes d’Igor Tudor n’en subissent pas déjà les conséquences.

OM : Igor Tudor, une gestion remise en cause

Dans une interview accordée à La Provence, Fabien Laurenti, formé à l’ OM, s’est dit préoccupé par la dynamique actuelle de l’équipe phocéenne. Il a également évoqué la thèse de la fatigue pour expliquer la baisse de régime des Phocéens compte tenu du football énergivore instauré par Igor Tudor.

« On avait été habitué à voir un OM flamboyant, avec beaucoup d'intensité, on a l'impression qu'on paie ça et qu'on accuse le coup. On a baissé de pied », a indiqué Fabien Laurenti. Mais l'aspect physique représente-t-il la seule explication à la période moins faste de l’ OM ? Les choix d'Igor Tudor font aussi beaucoup parler, avec par exemple le repositionnement de Jonathan Clauss dans le couloir gauche.

Quoi qu’il en soit, l'inquiétude commence à prendre de l'ampleur dans la cité phocéenne, d'autant plus que l' OM peut tout perdre dans ce sprint final. Igor Tudor devra ainsi vite trouver la bonne formule pour relancer son équipe. 3e de Ligue 1 à 8 journées de la fin de saison, l’ OM n’a plus le droit à l’erreur. Une victoire est obligatoire dimanche face à Troyes dans le but de se relancer dans la course au podium.