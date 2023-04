Publié par Enzo Vidy le 14 avril 2023 à 18:10

Désireux de renforcer son secteur offensif en vue de la saison prochaine, l' OM est à la lutte avec Arsenal pour un crack algérien.

La fin de saison n'est pas de tout repos à Marseille. Alors que les supporters de l' OM ont longtemps espéré un trophée cette saison, les derniers résultats du club laissent à penser qu'il faudra encore patienter. Malgré la terrible défaite contre Annecy en Coupe de France le 1er mars dernier, les Marseillais étaient toujours dans la course pour essayer de remporter le titre en Ligue 1.

Mais après deux matches nuls consécutifs face à Montpellier (1-1) et Lorient (0-0) depuis le retour de la trêve, l' OM occupe la troisième place avec 8 points de retard sur le PSG, leader du championnat, ce qui semble grandement compromettre un possible sacre en fin de saison. L'objectif principal désormais concerne la qualification en Ligue des Champions, et si possible, sans passer par les barrages.

Pour cela, les hommes d'Igor Tudor vont devoir retrouver le chemin du succès, dimanche face à Troyes, tout en espérant un faux pas du RC Lens au Parc des Princes samedi soir pour récupérer la deuxième place sur laquelle les Marseillais ont deux points de retard. Dans le même temps, Pablo Longoria travaille déjà sur le prochain mercato estival qui ouvrira ses portes le 10 juin prochain. Le président marseillais veut renforcer le secteur offensif de l' OM, et serait à la lutte avec Arsenal pour un crack algérien.

OM Mercato : Marseille s'intéresse à Farès Chaïbi

D'après les informations révélées par Fennec Football, l' OM serait très intéressé par le jeune attaquant algérien du Toulouse FC, Farès Chaïbi. La source indique que les dirigeants phocéens auraient d'ores et déjà pris contact avec l'entourage du jeune joueur de 20 ans en vue d'une arrivée la saison prochaine. Performant cette saison avec le Téfécé, Farès Chaïbi a déjà inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives en 34 matches disputés toutes compétitions confondues.

Ses performances n'ont pas seulement tapé dans l'oeil de l' OM, puisqu'Arsenal, le FC Séville ainsi que l'AS Monaco sont également à l'affût pour l'attaquant algérien, une concurrence plus que féroce pour Pablo Longoria et son équipe.