Publié par Leonard le 15 avril 2023 à 00:40

Alors que le SRFC a des résultats décevants depuis le début de l'année civile, la situation du Stade Rennais pourrait-elle s’apparenter à une crise ?

Interrogé lors de la conférence de presse de jeudi, Bruno Genesio s'est exprimé sur la potentielle crise que traverse le SRFC actuellement depuis début 2023 : "Quand les résultats ne sont pas ce qu’on attend, il y a toujours des petites tensions, des choses qui se passent dans un groupe. C’est inéluctable." Il a ensuite confié une nouvelle fois ne pas ressentir de crise dans son vestiaire : "Je le redis, je ne ressens aucune crise à l’intérieur du vestiaire."

L'entraîneur du SRFC a d’ailleurs souligné la déception qui ressort de cette seconde partie de saison : "Aujourd’hui il n’y a pas de crise dans le vestiaire. En termes de résultats, on est très conscients que cette deuxième partie n’est pas en relation avec ce qu’on souhaite." De son côté, le vice-capitaine de l'équipe, Benjamin Bourigeaud, s'est lui aussi confié sur l’atmosphère du vestiaire : "Dans ces moments difficiles, on doit retrouver cette âme de groupe, être conquérants. C’est ce qui a fait la force du Stade Rennais pour obtenir les places européennes les années précédentes. On aura besoin de tout le monde, des supporters aussi."

Stade Rennais : Une réaction attendue contre le Stade de Reims

Après les mots durs d'Olivier Cloarec à la suite de la rencontre contre l’OL (3-1) dimanche dernier, les Rennais devront montrer un tout autre visage que celui dit "lamentable" par leur président. Benjamin Bourigeaud a par ailleurs été interrogé sur la sortie du dirigeant rennais : "Il a parlé de ce qu’il ressentait, et il a le droit de dire ce qu’il ressent. Ça peut faire du bien aussi de l’entendre. Je l’ai très bien pris car l’analyse a été assez claire sur ce qu’on a montré à Lyon."

Le match contre le Stade de Reims ce samedi semble être un tournant dans la fin de saison et du sprint final pour le Stade Rennais. En affrontant l'équipe qui l’avait battu après 17 matchs sans revers, le SRFC compte bien conjurer le sort contre les hommes de Will Still. En remportant cette confrontation face à un adversaire direct aux places européennes, les Rennais pourraient se relancer et sortir la tête de l'eau dans cette saison particulière.