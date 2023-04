Publié par Dylan le 15 avril 2023 à 10:12

Grand artisan de la remontée de l'ASSE au classement de Ligue 2, Niels Nkounkou s'est confié sur son arrivée chez les Verts cet hiver.

Il est l'une des très bonnes surprises de l'ASSE cette saison. Arrivé cet hiver pour renforcer l'effectif stéphanois, Niels Nkounkou ne peut qu'être satisfait de ses prestations. Latéral gauche de métier, il s'est rapidement montré décisif pour son équipe. Avec un bilan de 4 buts et 6 passes décisives en 12 matchs de Ligue 2, Nkounkou est même devenu l'un des défenseurs les plus prolifiques du championnat cette saison.

Dans un entretien accordé à la chaîne YouTube de l'AS Saint-Étienne, le joueur prêté par Everton s'est confié sur son arrivée dans le Forez. Il a notamment évoqué le changement de système avec Laurent Batlles, son entraîneur : « Mon objectif c'était de travailler tactiquement, parce qu'à Everton j'avais ce problème-là. Donc j'ai dit au coach de m'apprendre à défendre on va dire, mais dans le replacement tactique. Après quand ça a changé de système, j'étais beaucoup plus haut sur le terrain donc je retrouvais mes qualités et j'étais content » a-t-il expliqué.

Niels Nkounkou (ASSE) : « Je ne pensais pas que ce serait rapide »

Lors de son arrivée officielle à l'AS Saint-Étienne le 14 janvier dernier, Niels Nkounkou découvrait une équipe dernière de Ligue 2. Mais le joueur savait ce qui l'attendait, et ses statistiques prouvent qu'il ne s'est pas trompé en venant dans le Forez. Il est revenu sur cette adaptation express : « Je ne pensais pas que ce serait rapide. Après comme j'ai dit à mes agents, c'est toujours plus facile quand on est chez soi, dans un pays français avec des joueurs qui parlent français ou avec des joueurs avec qui j'ai pu jouer » a-t-il confié.

Désormais onzième de l'antichambre de l'élite, avec 8 points d'avance sur le premier relégable, l'ASSE a fait un grand pas vers le maintien. Mais il reste encore 8 journées, à commencer par un déplacement à Grenoble lundi. Sixièmes à 9 longueurs de la deuxième place, les Isérois abattront leur dernière carte dans la course à la montée. De leur côté, les Verts pourraient intégrer la première partie de tableau en cas de victoire.