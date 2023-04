Publié par ALEXIS le 14 avril 2023 à 15:40

Une mauvaise nouvelle frappe l’ ASSE avant Grenoble. Un milieu de terrain était absent de l’entraînement ce vendredi en raison d’une blessure.

Sur une série d'invincibilité de 6 victoires et 3 nuls, l’ ASSE va mieux en Ligue 2 en 2023. Cependant, l’équipe stéphanoise n’est pas du tout épargnée par les blessures. En février dernier, Gaëtan Charbonnier a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et sa saison est terminée après seulement 7 matchs sous le maillot de Saint-Etienne. À la suite de l’attaquant recruté en tant que joker en décembre, le gardien de but Boubacar Fall a aussi été opéré du ménisque et ne rejouera plus de la saison.

Il y a une semaine l’ ASSE a confirmé les blessures d'Anthony Briançon (lésion musculaire au mollet gauche) et Kader Bamba (lésion à la cuisse droite). Leur absence est évaluée entre 4 et 6 semaines. Le défenseur central et le polyvalent ailier prêté étaient absents lors de la victoire de leurs coéquipiers face au Paris FC (2-4), samedi. Ils le seront encore contre Grenoble, lundi à 20h45 au stade des Alpes.

ASSE : Inquiétude pour Thomas Monconduit touché à la cuisse

Un autre joueur de l’ ASSE aurait rejoint le capitaine stéphanois et la recrue hivernale à l’infirmerie. Il s’agit de Thomas Monconduit. Présent à l’entraînement de jeudi, il n’a pas participé à la séance de ce vendredi, selon les informations de Peuple-Vert. Il serait blessé à la cuisse. La crainte d’une déchirure musculaire est évoquée.

Le milieu de terrain « pourrait être absent plusieurs semaines » comme ses deux coéquipiers. Il est déjà déclaré indisponible pour le match de la 31e journée, lundi. « Quoi qu’il en soit, son absence est déjà actée contre Grenoble Foot », a annoncé Peuple-Vert. Thomas Monconduit devrait passer des examens afin d’être situé sur la gravité de sa blessure. L’ ASSE croise les doigts pour éviter une longue période d’absence pour son taulier de l’entrejeu. Ce qui serait encore un coup dur pour Laurent Batlles dans le sprint final.