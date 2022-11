ASSE Mercato : Un prodige de Saint-Étienne bientôt à l'OM?

Publié par Dylan le 26 novembre 2022 à 22:18

La pépite de l'ASSE Wesley Fofana, qui joue désormais à Chelsea, a émerveillé les fans de l'OM à travers un geste diffusé sur les réseaux sociaux.

À quoi joue Wesley Fofana ? Défenseur le plus cher de l'histoire depuis son transfert de Leicester City à 81 millions d'euros + 7 millions de bonus à Chelsea, il vient d'alimenter à nouveau les rumeurs quant à une future arrivée à l'Olympique de Marseille. Si on a du mal à le croire, le joueur fait tout pour s'attirer les louanges des supporters marseillais alors que l'AS Saint-Étienne est dans la crise.

Fin 2021, Fofana avait fait une première déclaration d'amour au club phocéen : « Jouer à l'OM un jour ? Peut-être, on verra bien. Je suis supporter marseillais depuis ma naissance. Marseille, c'est un rêve. On ne sait pas ce dont est fait le foot » avait-il déclaré auprès du journaliste Fabrice Hawkins. Ce samedi, c'est un geste de sa part qui a totalement relancé les rumeurs, au plus grand bonheur des supporters phocéens.

ASSE : Wesley Fofana embrasse l'écusson de l'OM

De passage dans les locaux d'Adidas pour prolonger son contrat d'équipementier, Wesley Fofana a eu un réflexe surprenant. L'ancien taulier des Verts a embrassé l'écusson de l'OM qu'il avait remarqué sur un des maillots mis en boutique par la marque. Un geste anodin qui devrait tout de même susciter le doute chez les supporters phocéens quant à une future arrivée du défenseur français.

Néanmoins, une arrivée cet hiver ou l'été prochain serait une grosse surprise d'autant que Fofana est estimé à 65 millions d'euros minimum par le site Transfermarkt. Un montant sans doute bien trop élevé pour la direction olympienne qui ne voudra pas concentrer autant d'argent sur un seul joueur. L'amour de Fofana pour l'OM devrait en tout cas apporter un peu de bonheur aux fans, qui ont vu leur club se faire éliminer prématurément en Ligue des Champions il y a quelques semaines.