Publié par Dylan le 16 avril 2023 à 16:41

Avant de recevoir l'ASSE, un défenseur de Grenoble a évoqué la bonne dynamique des Verts. Il se montre optimiste sur leur maintien en Ligue 2.

Malgré un déplacement sur la pelouse d'un prétendant à la montée en Ligue 1 lundi, l'AS Saint-Étienne est sereine. L'équipe dirigée par Laurent Batlles totalise 39 points après 30 journées de Ligue 2, et se classe douzième du championnat. Un bilan très positif pour les Verts, qui cherchent à obtenir leur maintien. Avec 8 points d'avance sur le premier relégable à 8 matchs de la fin, l'objectif n'est pas loin d'être accompli.

Pour parvenir à ses fins le plus tôt possible, l'ASSE va tenter un exploit au Grenoble Foot 38. Septième du classement, le club isérois abat probablement sa dernière carte dans la course à la montée. Grâce au succès de Metz contre Bordeaux (3-0) samedi, les hommes de Vincent Hognon peuvent revenir à 6 longueurs de la deuxième place en cas de victoire contre les Verts. Un résultat contraire mettrait sans doute fin aux derniers espoirs de promotion dans l'élite.

Loris Néry : « J'ai peine à croire que l'ASSE s'effondre »

Blessé aux adducteurs, Loris Néry ne pourra prendre part à la rencontre. Formé à Saint-Étienne, le latéral droit du GF38 a pourtant tenu à apporter son avis sur le redressement des Verts en Ligue 2. « Sainté avait déjà un effectif d’une qualité supérieure à la moyenne, c’est devenu une des plus grosses écuries du championnat et quelque part ce n’est pas étonnant qu’elle fasse partie des deux ou trois équipes les plus performantes depuis le début de l’année » a-t-il d'abord confié au média PoteauxCarrés.

Malgré l'écart de position entre Grenoble et l'ASSE au classement, Loris Néry estime donc son adversaire favori. Également questionné sur la possibilité d'un maintien pour les hommes de Laurent Batlles en fin de saison, il n'évoque pas la moindre inquiétude : « Vu leur dynamique du moment et leurs 8 points d’avance sur la zone rouge, j’ai peine à croire qu’ils s’effondrent et que dans le même temps les relégables se mettent à enchaîner les succès » a-t-il analysé. En cas de victoire face à Grenoble, l'AS Saint-Étienne prendra 11 longueurs d'avance sur la zone rouge à 7 journées de la fin.