Publié par ALEXIS le 17 avril 2023 à 11:35

Une nouvelle absence est confirmée à l’ ASSE contre Grenoble. Malgré tout, Laurent Batlles devrait reconduire la même équipe que face au Paris FC.

L’ ASSE est en déplacement à Grenoble, ce lundi, avec une équipe fortement diminuée, en raison de plusieurs blessures. En plus des absences de Gaëtan Charbonnier, Boubacar Fall et dernièrement d’Anthony Briançon et Kader Bamba, l’AS Saint-Etienne a confirmé l’absence de Thomas Monconduit avant le match contre Grenoble.

« Pour ce match contre Grenoble Foot, Thomas Monconduit est forfait. Il est gêné à l’adducteur. Pour le moment, on ne peut pas se prononcer sur sa durée d’indisponibilité, il doit passer des examens complémentaires », a indiqué Laurent Batlles en conférence de presse d’avant-match.

Grenoble-ASSE : Une équipe similaire que face au Paris FC

Toutefois, cela ne va pas bouleverser les plans de l’entraîneur de l’ ASSE. En l’absence du taulier stéphanois dans l’entrejeu, c’est bien la recrue hivernale Lamine Fomba qui sera titulaire au côté de Mathieu Cafaro, Victor Lobry et Benjamin Bouchouari. Il occupait déjà son poste contre le Paris FC, car Thomas Monconduit revenait de blessure et avait débuté sur le banc de touche. Ce dernier avait fait son entrée en jeu à la 70e à la place du Franco-Malien.

Laurent Batlles devrait ainsi reconduire la même équipe qui a infligé une défaite (2-4) au Paris FC au stade Charléty, lors de la 30e journée de Ligue 2. Avec Dennis Appiah, Léo Pétrot, Saïdou Sow et Niels Nkounkou en défense, puis Ibrahima Wadji et Jean-Philippe Krasso en attaque. Gautier Larsonneur sera dans les buts pour une 31e titularisation cette saison. Avant ce match de clôture, les Stéphanois sont provisoirement 12es, tandis que les Grenoblois sont 7es.

La compo probable de l’ ASSE contre Grenoble :

Gardien : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, L. Pétrot, S. Sow, N. Nkounkou

Milieux de terrain : L. Fomba, M. Cafaro, V. Lobry, B. Bouchouari

Attaquants : I. Wadji, J-P. Krasso

Remplaçants : E. Green, J. Giraudon, M. Nadé, D. Chambost, A. Moueffek, L. Mouton, L. Pintor