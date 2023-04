Publié par Timothée Jean le 17 avril 2023 à 18:35

Après la brillante victoire de son équipe face à Troyes (3-1), Igor Tudor s’est projeté sur le prochain choc de l’ OM contre l’OL.

Après une série de cinq matchs sans victoires à domicile, l’Olympique de Marseille a enfin repris le chemin du succès au stade Vélodrome. Ce dimanche soir, les Marseillais n’ont fait qu’une bouchée de Troyes, grâce à un but de Cengiz Under et un doublé de Vitinha. Cette performance est un véritable soulagement pour le jeune buteur portugais qui a enfin débloqué son compteur but sous le maillot phocéen.

« C’est vrai que tout le monde est content pour lui. Vitinha avait besoin d’adaptation. Après la trêve, il est revenu changé, il y a vraiment eu un avant et un après sa sélection. Il apporte de l’énergie, de la fraîcheur, il attaque l’espace et il est dangereux au premier poteau », s’est réjoui Igor Tudor. Cette victoire à domicile face à Troyes a surtout permis à l’ OM de réaliser une belle opération au classement. Le club phocéen est revenu à la 2e place de Ligue 1, au détriment du RC Lens, battu par le PSG (3-1).

L’ OM compte à présent 64 points après 31 journées de Ligue 1 cette saison et peut encore se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions. Pour cela, les hommes d’Igor Tudor devront poursuivre sur cette belle lancée.

OM : Igor Tudor confiant pour le déplacement à l'OL

Pour conserver son fauteuil de dauphin du PSG, l’Olympique de Marseille devra aller chercher la gagne dimanche prochain à l’OL. Un défi immense, mais pas impossible. D’ailleurs, Igor Tudor s’est exprimé sur cet Olympico, assurant que son équipe avait fait le plein de confiance pour ce choc décisif.

« Nous avons un autre match difficile à Lyon (dimanche). Mais cette victoire nous donne de la confiance. Il reste 7 journées, on garde un œil sur le classement, mais chaque entraîneur se concentre sur les choses qu’il peut changer. Ça passe par le travail quotidien, on verra ce qu’il se passera en fin de saison », a-t-il conclu. 2e du championnat avec 2 points d’avance sur le RC Lens (3e) et 3 points sur l’AS Monaco (4e), l’ OM est plus que jamais relancé dans la course à la qualification en Ligue des Champions.