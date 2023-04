Publié par Enzo Vidy le 17 avril 2023 à 12:50

Battu à Auxerre dimanche après-midi, le FC Nantes s'enfonce vers la zone rouge, et l'inquiétude grandit chez les supporters du FCN.

Cela fait maintenant plus de deux mois que le FC Nantes n'a plus gagné en Ligue 1. La dernière victoire des Canaris remonte au 12 février face à Lorient (1-0), mais depuis, les contre-performances s'enchaînent, comme si les joueurs n'avaient que la Coupe de France en tête, sans penser aux conséquences désastreuses qu'entraîneraient une descente en Ligue 2.

Dimanche à Auxerre, les Canaris pouvaient frapper fort face à un concurrent direct au maintien, mais là encore, l'après-midi en Bourgogne a viré au fiasco. Une première mi-temps cauchemardesque où le FC Nantes va encaisser deux buts, et se faire mener 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, malgré une réduction du score de Mostafa Mohamed, les hommes d'Antoine Kombouaré ne parviennent pas à égaliser, et concèdent un nouveau revers en championnat. Celui-ci fait très mal, car le FCN occupe aujourd'hui la 15e place, avec seulement deux points d'avance sur la zone rouge.

Alors oui, une deuxième finale de Coupe de France est quelque chose de fantastique pour le FC Nantes, mais si le club est amené à être relégué en fin de saison, un potentiel sacre le 29 avril prochain à Saint-Denis n'aura aucune saveur. Dimanche après la rencontre, Antoine Kombouaré a tenu le même discours, sans langue de bois.

"Les joueurs ne sont pas concernés par le maintien car tu fais 16e de finale de Ligue Europa et finale de Coupe de France. Eux, ils préfèrent qu’on soit dans la mouise. Ok, je suis partant. Ils aiment jouer avec la pression, on va rire. Les Auxerrois disent qu’on est une belle équipe mais non, on est une équipe de merde."

FC Nantes : Un calendrier difficile attend le FCN

Au bord du gouffre après sa défaite à Auxerre (2-1), le FC Nantes va devoir se reprendre en prenant des points dans les prochaines semaines. Toutefois, les Canaris vont quasiment affronter que des concurrents directs pour le maintien, ce qui risque de rendre la tâche bien difficile. Dès la semaine prochaine à la Beaujoire, c'est face à l'ESTAC que le FCN tentera de retrouver le chemin du succès. Si les Troyens semblent déjà condamnés à la descente, une victoire pourrait leur offrir un mince espoir de maintien.

Derrière, après la finale de Coupe de France, le FC Nantes se rend à Brest, avant de recevoir le RC Strasboug, deux adversaires qui devront se battrent jusqu'à la fin pour se maintenir. Les Nantais sont donc prévenus, les prochains matchs seront cruciaux pour l'avenir du club, et il faut se ressaisir au plus vite sous peine de descendre en Ligue 2, chose qui n'est plus arrivée depuis la saison 2008-2009.