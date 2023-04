Publié par Enzo Vidy le 17 avril 2023 à 16:05

Alors que l' OL attend le mercato estival pour commencer les grandes manoeuvres, la signature d'un crack se confirme à Lyon.

Le rêve de disputer une coupe d'Europe l'an prochain commence à se rapprocher de la réalité. Après l'élimination à Nantes en Coupe de France le 5 avril dernier, la saison de l' OL semblait terminée, et les supporters commençaient déjà à manifester leur colère. Mais quelques jours plus tard, les Gones se sont rapidement repris avec une belle victoire face au Stade Rennais (3-1).

Vendredi soir, l' OL avait l'occasion de revenir provisoirement à deux points de la 5e place, et les hommes de Laurent Blanc n'ont pas manqué cette opportunité. En déplacement sur la pelouse du Toulouse FC, les Lyonnais ont arraché la victoire dans les dernières minutes. Malgré les succès du Stade Rennais et du LOSC un peu plus tard dans le week-end, l'Olympique Lyonnais, actuellement 7e, peut toujours se qualifier en Conference League l'an prochain. En parallèle de cette fin de saison plus palpitante que prévue, les dirigeants de l' OL travaillent sur le prochain mercato estival, et sont en passe de boucler la signature d'un crack pour les prochaines saisons.

OL Mercato : Saël Kumbedi en passe de prolonger jusqu'en 2027 avec Lyon

Véritable révélation de la saison de l' OL, à l'image de Bradley Barcola, Saël Kumbedi est en passe de prolonger son contrat avec le club rhodanien d'après les informations communiquées par RMC Sport. La source indique que la signature aura lieu mardi après-midi, et que le jeune défenseur de 18 ans sera lié avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin 2027.

Recruté l'été dernier en provenance du Havre, Saël Kumbedi a disputé 14 matches de championnat cette saison avec l' OL, et a délivré deux passes décisives. Au sommet de son art depuis plusieurs rencontres, il ne pourra malheureusement pas prendre part à l'Olympico dimanche prochain suite à une suspension d'un match à cause d'une accumulation de cartons jaunes.