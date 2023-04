Publié par ALEXIS le 25 avril 2023 à 03:04

Présent à Saint-Etienne à l’occasion de la célébration du 10e anniversaire du sacre de l’ ASSE en coupe de la Ligue, Brandao a confié ses impressions.

ASSE : Brandao, « c'est magnifique, je suis très heureux... »

L’ ASSE a célébré les 10 ans de la victoire en finale de la coupe de la Ligue, en marge du match contre le FC Metz, amedi à Geoffroy-Guichard. Invité à cette manifestation, en même tant que ses coéquipiers de 2013, Brandao a répondu présent, contrairement à certains qui n’ont pas pu se déplacer.

Auteur de l’unique but qui a permet à l’AS Saint-Etienne de soulever le trophée de la Ligue il y a 10 ans, le Brésilien était un invité spécial. Il était présent au Musée des Verts avant la rencontre pour une séance de dédicaces et de photos. Il a foulée ensuite la pelouse du stade sous de vives ovations du peuple vert, puis a donné le coup d’envoi fictif de la rencontre avec le FC Metz.

L’ancien attaquant de l’ ASSE (2012-2014) avoue avoir été marqué par l’accueil chaleureux que le public stéphanois lui a réservé à Geoffroy-Guichard. Il a surtout pris du plaisir pendant ce célébration avec le supporters des Verts, malgré la défaite (1-3) face aux Messins.

« C’est magnifique les supporters ici. Je suis très heureux de revenir. J’ai passé de très beaux moments à Saint-Étienne. Je suis ici pour tous les joueurs qui ont remporté ce trophée, qui ont fait les efforts, qui ont souffert beaucoup [...]. Maintenant, le plus important ce sont les supporters et l'équipe actuelle », a confié Brandao, dans des propos rapporté par Evect.

L’ancienne gloire de l’ ASSE n’a pas manqué de remercier les fans du club pour leur indéfectible soutien. « Je tiens à remercier tous les supporters qui ont aidé l'équipe [...] tout le temps. C'est magnifique, l'AS Saint-Etienne ça me manquait beaucoup. L'ambiance pendant les 90 minutes me manquait »