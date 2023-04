Publié par Timothy le 15 avril 2023 à 19:04

Le Stade Rennais retrouve le goût de la victoire face à Reims (3-0) et croit à nouveau en ses chances européennes à 7 journées de la fin de saison.

Après deux défaites consécutives face au RC Lens (0-1), puis face à l'OL (3-1), le Stade Rennais n'avait pas d'autre choix que de s'imposer au Roazhon Park ce samedi. Avant le début de la rencontre, le RCK l'a fait savoir avec deux banderoles affichées en tribune ô combien significatives. "3 mois qu'on est patients, 3 mois que c'est le néant, bougez vous maintenant !", "Victoire obligatoire pour garder espoir ! Honorez ce blason jusqu'à la fin de la saison". Le message n'est pas passé dans l'oreille d'un sourd, après cette victoire rassurante, qui permet au Stade Rennais de croire encore à la scène européenne et de retrouver la 6e place.

Le Stade Rennais met fin à la malédiction face à Reims

D'entrée de jeu, le Stade de Reims met la pression sur le Stade Rennais, obligeant la défense à jouer bas. Il faut finalement attendre la 9e minute de jeu et le premier but rennais signé Jérémy Doku pour lancer la machine. Auteur d'un dribble dans la surface de réparation, l'international belge trompe Diouf d'une frappe croisée à ras de terre. Le Roazhon Park se réveille et les Rennais mettent alors plus d'intensité dans leur jeu. De son côté, la défense rémoise montre quelques signes de fébrilité et accuse le coup après un deuxième but concédé à la 19e, où Jérémy Doku s'offre un doublé.

Le Stade Rennais ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et pousse Reims dans ses derniers retranchements pour conforter un peu plus son avance. Au retour de la pause, le club breton revient avec la même envie et se procure une première occasion franche avec une frappe d'Amine Gouiri repoussée par Diouf. Le SRFC creuse l'écart à la 69e minute de jeu, après plusieurs occasions manquées, notamment un coup franc sur le poteau gauche de Benjamin Bourigeaud. C'est finalement celui qu'on attendait le moins, Arthur Theate, qui s'offre une frappe enroulée dans la surface sur une passe dans les pieds d'Amine Gouiri.

Les notes du SRFC :

Mandanda 6,5 : Toujours aussi impérial dans les airs (41'), il contre quelques instants plus tôt une frappe à ras de terre du pied droit. Il est peu sollicité en seconde période.

Traoré 6 : Solide dans les récupérations (14’), il apporte du rythme offensivement, il tente même sa chance sur une frappe à bout portant repoussée par le gardien rémois. Ses accélérations rassurent le collectif rennais.

Omari 5 : Très peu sollicité, il s'est toutefois rapidement distingué par une magnifique intervention sur Folarin Balogun en début de rencontre.

Theate 6,5 : Précieux dans les duels, il s'offre un but en deuxième période avec une superbe frappe enroulée qui file dans les filets de Diouf (68'), sur une passe dans les pieds d'Amine Gouiri.

Meling 7 : En retard sur les accélérations d'Ito en début de rencontre, il montre un tout autre visage après l'ouverture du score. Il est même l'acteur majeur du deuxième but, où il offre une passe décisive à Doku (19'), après une récupération et une accélération dans la surface de réparation.

Bourigeaud 6 : Auteur de plusieurs occasions franches, dont une frappe croisée à ras du sol à la 27’ repoussée par Diouf en corner et un coup franc presque rentrant qui trouve le poteau gauche du gardien rémois (67'). Remplacé par Majer (82').

Ugochukwu 5,5 : Très bon match défensivement mais en manque de réussite devant le but. Il aurait pu s'offrir un but en première période, où il trouve le poteau (32’) sur une occasion en or dans la surface après un magnifique enchaînement, il avait fait le plus dur mais manque le cadre. Remplacé par Santamaria (74').

Tait 6 : Solide dans les récupérations, dont un tacle glissé sur une relance de Reims à la 37', il donne le tempo au centre du terrain et prouve que son aide est encore précieuse dans l'entrejeu rennais. Remplacé par D.Doué (67').

Doku 8 : Auteur d'une prestation aboutie sur tous les plans (vitesse, précision, enchaînement), il s'offre un doublé en première période (9’, 19') en l'espace de dix minutes de jeu. Il est néanmoins moins décisif en seconde période. Remplacé par Salah (74').

Kalimuendo 5 : En retrait sur le plan offensif, il a beaucoup décroché pour offrir des solutions à ses partenaires et a grandement contribué aux nombreuses occasions rennaises. Remplacé par Toko-Ekambi (67').

Gouiri 6 : Un peu plus en vue que Kalimuendo sur le front de l’attaque, il fait travailler à plusieurs reprises Doku. Il est l'auteur d'une belle frappe enroulée dès le début de la seconde période, repoussée par Diouf.