Publié par ALEXIS le 19 avril 2023 à 23:04

L’ ASSE n’est plus menacée de relégation, mais veut finir le plus haut possible. Pour les derniers matchs, une consigne a été donnée à l’équipe de Batlles.

ASSE : L'incroyable remontée de l'AS Saint-Etienne

L’ ASSE a fait une remontée improbable depuis sa dernière défaite à Bastia (2-0), le 31 janvier dernier. Saint-Etienne n’a plus perdu de match depuis la 21e journée de Ligue 2 et enchaîne une série de 10 matches sans défaite, soit 3 nuls et 7 victoires. Grâce aux 24 points glanés, l’AS Saint-Etienne a redressé la barre progressivement jusqu’à se hisser à la 9e place, à l’issue de la 31e journée.

Les Verts étaient pourtant mal embarqués, en étant bon dernier de Ligue 2, après 17 journées. Dans cette deuxième moitié de saison, l’ ASSE a changé de visage et d’état d’esprit. Désormais plus solides défensivement et efficaces offensivement, les Stéphanois ont accroché le leader, le Havre en Seine-Maritime (2-2) et son dauphin girondin, à Bordeaux (1-1).

ASSE : Patrick Guillou demande à Saint-Etienne de ne pas s'emballer

L' ASSE se prépare maintenant à affronter l’actuel 3e de la Ligue 2, samedi, au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 32e journée. Le club stéphanois n’a rien à craindre, vu son avance de 11 points sur la première équipe relégable en National, mais veut poursuivre sa série positive et sa remontée au classement.

Dans cette optique, l’équipe de Laurent Batlles a reçu des consignes fermes de Patrick Guillou, pour les 7 derniers matchs. Dans sa chronique pour le quotidien Le Progrès, l’ancien joueur du club du Forez a demandé à l' ASSE de ne pas s'enflammer dans « sa marche en avant. Attention de ne pas survendre médiatiquement un exploit qui n’en est pas un. Ne jamais oublier qu’il s’agit d’une saison ratée, a-t-il martelé dans le journal régional. Le Merxcato estival nous a offert une belle bordure. Bernard Doni (surnom affectueux donné à Bernard Hinault) se méfie des effets d’emballements. »