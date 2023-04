Publié par Enzo Vidy le 20 avril 2023 à 21:11

Alors que le FC Nantes est en grande difficulté sur cette fin de saison en Ligue 1, Antoine Kombouaré prépare une révolution au FCN.

FC Nantes : Le FCN au bord du précipice en Ligue 1

Qualifié pour la finale de la Coupe de France qui se jouera le 29 avril prochain face à Toulouse, le FC Nantes est loin d'être maintenu en Ligue 1. Battu par Auxerre dimanche dernier 2-1, les Canaris sont 15es au classement, avec seulement deux points d'avance sur la zone de relégation. Autre indicateur très inquiétant, le FCN n'a plus gagné en championnat depuis le 12 février dernier.

Les prochains matchs du FC Nantes s'annoncent déterminants, avec une pression terrible sur les épaules des joueurs d'Antoine Kombouaré. Dimanche à 15h, le FCN reçoit l'ESTAC à la Beaujoire, un adversaire quasiment condamné à la descente en Ligue 2. Ensuite, après la finale de la Coupe de France, le FC Nantes se rendra à Brest, avant de recevoir le RC Strasbourg, deux adversaires directs dans la course au maintien.

Antoine Kombouaré fait appel à la jeunesse

Après ces déclarations fortes dimanche dernier à l'issue de la défaite du FC Nantes à Auxerre, Antoine Kombouaré continue de mettre la pression sur ses joueurs. Lors de la séance collective de mercredi, Tribune Nantaise révèle que le coach nantais a fait appel à la jeunesse.

En effet, Lenny Montfort, Hamissou Dangabo et Adel Mahamoud se sont tous les trois entraînés avec le groupe professionnel. Cette prise d'initiative de la part d'Antoine Kombouaré est extrêmement rare pour être soulignée, et cela a sûrement pour but d'envoyer un message à certains joueurs de son effectif, clairement pas au niveau depuis plusieurs semaines. Reste à savoir si des changements notables auront lieu dès dimanche prochain pour la réception de l'ESTAC. À noter également les absences de Joao Victor, Rémy Descamps et Ignatius Ganago lors de la séance collective.