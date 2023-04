Publié par ALEXIS le 21 avril 2023 à 03:05

Formé au Toulouse FC et recruté par le FC Nantes l'été dernier, Moussa Sissoko lance déjà le choc face à Toulouse, en finale de la Coupe de France.

FC Nantes : Moussa Sissoko n’aura aucune pitié pour Toulouse FC

Recrue estivale du FC Nantes, Moussa Sissoko va affronter le Toulouse FC, son club formateur, en finale de la Coupe de France, le 29 avril prochain. À un peu plus d’une semaine de ce rendez-vous au Stade de France, le milieu de terrain du FCN a prévenu les Toulousains.

Il a déclaré qu’il ne leur fera pas de cadeaux lors de la confrontation avec son ancien club. L’international français (71 sélections) a décidé de mettre son amour pour le Téfécé de côté lors de cette finale qui est une grosse opportunité pour le FC Nantes de sauver sa saison.

« Il faut vivre l'instant présent, et tout faire pour battre le Toulouse FC et ramener ce trophée au FC Nantes », a lancé Moussa Sissoko en conférence de presse. On redeviendra amis après le match. En tout cas, c'est un match très particulier pour moi, car rejouer contre le TFC est spécial ».

Moussa Sissoko, « j'espère être en forme pour jouer et gagner la coupe »

Blessé lors du match aller en championnat, le taulier des Canaris est impatient d’affronter son ancien club sous le maillot des Jaune et Vert. « Je n'ai pas eu la chance de participer en championnat à l'aller, donc là j'espère être en forme pour jouer et la gagner », a-t-il glissé.

Recruté à Watford FC contre une somme de 2 millions d'euros, à la suite de la relégation du club londonien en Championship, Moussa Sissoko n’est pas en réussite au FC Nantes. Ses prestations sont en dessous des attentes du staff technique et des supporters du club.

Il bénéficie pourtant de la confiance d’Antoine Kombouaré. Le joueur de 33 ans a pris part à 37 matchs avec le FC Nantes, dont 24 en championnat, 8 en Ligue Europa et 4 en Coupe de France, pour seulement 2 buts inscrits.