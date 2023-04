Publié par ALEXIS le 21 avril 2023 à 14:03

En fin de contrat au LOSC, un attaquant devrait quitter le club librement, après 5 ans à Lille. La tendance est évoquée par La Voix du Nord.

LOSC : Jonathan Bamba, deux saisons flamboyantes puis plus rien

Depuis son départ de l’ ASSE à l’été 2018, Jonathan Bamba défend les couleurs du LOSC. Il a même progressé et son jeu a pris du volume au sein du club nordiste. Il a été vice-champion à l’issue de sa première saison (2018-2019) et champion de France en 2021 devant le PSG.

Lors de l'exercice couronné par le titre, l'ailier gauche a contribué au sacre des Lillois en Ligue 1. Il avait marqué 6 buts et délivré 11 passes décisives en 38 matchs disputés, soit la totalité des matchs du championnat, pour 34 titularisations.

En plus du titre, Jonathan Bamba est aussi vainqueur du Trophée des Champions en 2021. En 5 saisons consécutives au LOSC, ses statistiques ne sont pas négligeables : il totalise 28 buts et 33 passes décisives en 193 matchs joués sous le maillot des Dogues.

LOSC Mercato : Jonathan Bamba vers un départ libre de Lille

Mais l’attaquant franco-ivoirien arrive en fin de contrat et la question de la prolongation de son contrat n’est pas d’actualité au Domaine de Luchin en ce moment. Ses coéquipiers Benjamin André et Lucas Chevalier ont pourtant rempilé avant la fin de saison.

A un peu plus d’un mois de la fin de la Ligue 1, le quotidien régional, La Voix du Nord, a fait le point sur l’avenir de Jonathan Bamba. Et selon le média, la tendance est vers un départ libre du joueur de 27 ans.

"Après bientôt cinq ans passés au LOSC, il ne semblerait pas illogique qu’il soit arrivé à la fin d’un cycle", a-t-il indiqué. "Et la direction lilloise pourrait en profiter pour s’attacher les services d’un ailier gauche plus décisif." Notons que l’ancien stéphanois n'est pas aussi brillant sur ces deux dernières saisons. Il totalise 5 buts et 5 passes décisives en 28 matchs disputés lors de l’exercice actuel.