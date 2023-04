Publié par Thomas G. le 21 avril 2023 à 15:03

Alors que le FC Nantes est en grande difficulté en championnat, Alban Lafont envoie un message fort à ses partenaires du FCN avant l'ESTAC.

FC Nantes : Alban Lafont veut voir un autre visage face à Troyes

Ce dimanche, le FC Nantes reçoit l’ESTAC pour un match très important dans la lutte pour le maintien. Les Canaris (15es) n’ont plus que deux points d’avance sur la 17e place, synonyme de relégation, et occupé par le RC Strasbourg. La victoire est donc obligatoire pour les Nantais qui n’ont plus gagné depuis 2 mois en championnat. Le dernier succès en Ligue 1 remonte au 12 février, face au FC Lorient. Depuis les hommes d’Antoine Kombouaré ont enchaîné 8 matchs sans victoire dans le championnat de France.

À deux jours de ce rendez-vous décisif pour la survie du FC Nantes en Ligue 1, le capitaine nantais Alban Lafont était présent en conférence de presse. Le gardien de 24 ans s’est exprimé sur l’importance de ce match face à l’ESTAC. « Face à Troyes ? C’est un match pour la survie. La situation est critique. On a besoin d'un maximum de points. On sait que l'on doit montrer un autre visage. Peu importe ce que je vais dire aujourd'hui. Le plus important sera sur le terrain dimanche.Les cadres sont importants pour le groupe. C'est à nous de donner l'exemple sur le terrain mais dans ces moments-là : on a besoin de tout le monde. » Après la défaite le week-end dernier face à l’AJ Auxerre, les Canaris ont une nouvelle occasion d’écarter un adversaire direct dans la lutte pour le maintien.

FC Nantes : L’avenir d’Antoine Kombouaré remis en question ?

Malgré le très bon parcours du FC Nantes, les Canaris sont en grande difficulté en championnat. Le week-end dernier, la nouvelle contreperformance du FCN face à l’AJ Auxerre a provoqué la colère d’Antoine Kombouaré.

« Quand tu n'es pas capable de gagner sur 8 matchs, ça veut dire que tu es mauvais. J'espère qu'à un moment donné, il y aura une réaction. Moi, je suis en colère, mais j'ai confiance en mon groupe. Mais là, je parle à un mur, pour le moment. On n'est pas maintenus, ça ne rentre pas. Si on est 17e ou 18e, peut-être qu'ils se bougeront. » Prochain rendez-vous ce dimanche pour les joueurs du FC Nantes qui pourraient renouer avec la victoire et apaiser les tensions avec leur entraîneur.