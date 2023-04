Publié par ALEXIS le 21 avril 2023 à 18:21

A quelques heures de la réception du FC Metz par l’ ASSE, le club ligérien annonce un record d’affluence à Geoffroy-Guichard, samedi (15h).

ASSE-FC Metz : Saint-Etienne proche de la barre des 30 000 supporters

Dans un premier message posté sur son compte Twitter, mercredi, l’ ASSE avait annoncé près de 25 000 spectateurs dans son stade pour le match contre le FC Metz. Ce vendredi, l’AS Saint-Etienne a communiqué à nouveau sur l’affluence autour du match programmé en ouverture de la 32e journée de la Ligue 2.

Selon les informations publiées sur les réseaux sociaux, c’est désormais 30 000 spectateurs qui sont attendus dans le Chaudron. Ce chiffre, dont se rapprochent les supporters stéphanois, serait un record pour l’ ASSE cette saison, mais également la plus grande affluence en Ligue 2.

« La barre des 30 000 supporters pour ASSE-FCM se rapproche, le record de la saison en Ligue 2 BKL aussi », ont fait savoir les Verts.

ASSE : Batlles, « Les supporters font partie intégrante de notre club »

Ayant démarré la saison avec 3 points en moins, en raison de la sanction de la Ligue de Football Professionnel (LFP), l’AS Saint-Etienne a bien refait son retard. Les Verts sont 9es avec 42 points. Ils sont presque assurés du maintien en Ligue 2, sauf qu’ils ne peuvent plus prétendre au retour en Ligue 1 cette saison.

Malgré cela, les supporters de l’ ASSE restent mobilisés derrière leur équipe, afin de lui permettre de finir la saison le plus haut possible au classement. Laurent Batlles se réjouit de pouvoir compter sur le peuple vert dans la dernière ligne droite du championnat.

« Les supporters ont toujours été derrière nous. On veut continuer notre série et prendre du plaisir avec eux. On est très heureux, les supporters font partie intégrante de notre club. Les joueurs savent très bien qu’il y aura du monde au stade, je n’ai pas besoin de leur parler de motivation. On veut donner du plaisir à tout le monde » a-t-il déclaré face aux médias.