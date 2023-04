Publié par JEAN-LUC D le 23 avril 2023 à 20:24

En clôture de la 32e journée de Ligue 1, l’OL reçoit l’ OM au Groupama Stadium ce dimanche soir. Découvrez les compos de Laurent Blanc et Igor Tudor.

OL-OM : Laurent Blanc et Igor sortent l'artillerie lourde pour l'Olympico

Mis sous pression par le RC Lens après sa large victoire face à l’AS Monaco, samedi soir, l’Olympique de Marseille se trouve dans l’obligation de battre l’Olympique Lyonnais lors de l’Olympico de ce dimanche, à 20h45, pour récupérer sa deuxième place derrière le Paris Saint-Germain. Dans cette optique, l’entraîneur marseillais devrait aligner un onze assez hybride ce soir au Groupama Stadium. Fidèle à ses habitudes, Igor Tudor devrait déroule son 3-4-3 avec Ruslan Malinovskyi dans la ligne d’attaque pour effectuer son travail de pression sans le ballon.

L’autre surprise du coach de l’équipe phocéenne est la titularisation de Cenzig Ünder dans un rôle de piston droit, Jonathan Clauss devant glisser à gauche pour pallier l’absence de Nuno Tavares, blessé et forfait pour ce choc. Pour le reste, le technicien croate devrait s’appuyer sur ses titulaires habituels à chaque poste. Alexis Sanchez devrait ainsi occuper la pointe de l’attaque, le duo Valentin Rongier-Jordan Veretout étant attendu au milieu de terrain, tout comme Leonardo Balerdi, préféré à la place de Chancel Mbemba, pour former la défense à trois avec Samuel Gigot et Sead Kolasinac. Le portier Pau Lopez est attendu dans les buts.

En face, l’Olympique Lyonnais (7e) et toujours en course pour une place européenne la saison prochaine, aura aussi à coeur de faire un résultat positif devant son public. À l’instar de son homologue Igor Tudor, Laurent Blanc a également surpris dans sa composition avec la présence de Thiago Mendes à la place de Johann Lepenant.

La compo de l’OL

Gardien : Lopes

Défenseurs : Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico

Milieux : Thiago Mendes, Tolisso, Caqueret

Attaquants : Barcola, Lacazette (cap), Cherki.

Le onze de départ de l’OM

Gardien : Lopez

Défenseurs : Balerdi, Gigot, Kolasinac

Milieux : Kaboré, Rongier (cap), Veretout, Clauss

Attaquants : Malinovskyi, Alexis Sanchez, Ünder.