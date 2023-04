Publié par Timothy le 24 avril 2023 à 11:27

Après son match nul miraculeux contre Troyes (2-2), le FC Nantes n'a pas d'autre choix que de remporter la Coupe de France, samedi, face à Toulouse.

FC Nantes : Le maintien est loin d'être assuré

C'est un petit miracle qui est apparu à la Beaujoire, dimanche, en fin de match. Alors que le FC Nantes et Troyes s'apprêtaient à se séparer sur le score de 1-1, le temps additionnel a fait basculer la rencontre. Mostafa Mohamed manque de peu de donner l'avantage aux Canaris en touchant la barre à la 91e minute de jeu. Puis deux minutes plus tard, à la 93e, Wilson Odobert inscrit le second but de l'ESTAC. Le match est plié dans la tête des supporters, et pourtant, dans les dernières secondes, à la 95e, Evann Guessand parvient à réduire la marque et sauve un point crucial dans la lutte pour le maintien.

Mais ce maintien en Ligue 1 est encore loin d'être assuré. C'est le message qu'a laissé passer en zone mixte le capitaine et gardien de but, Alban Lafont, décisif à deux reprises durant la rencontre. "Si on veut se maintenir, c'est ce genre de match qu'il faut gagner."

Les supporters du FC Nantes envoient un message fort après Troyes

Comme après chaque rencontre, les joueurs du FC Nantes sont venus applaudir la Brigade Loire. Si les Canaris ont en ligne de mire la finale de Coupe de France, qui se joue samedi face à Toulouse, les supporters du FC Nantes n'ont pas vraiment la tête à ça. "À la fin de la saison, vous allez faire votre carrière et il y en a qui vont partir. Nous ? On va se retrouver comme des connards ici. Il vous reste même pas sept matches pour nous sauver les gars. Je vous le dis encore une fois, le match de samedi, la finale, à la base ? On s’en bat les couilles. Nous on veut rester en première division. Le reste c’est du bonus."

Un message fort qui n'est pas sans rappeler celui après Nantes-Reims, le 2 avril dernier : "La demi-finale de mercredi c’est très bien, si on la gagne c’est très bien et on est très heureux mais si on finit en Ligue 2 ? Croyez-nous que la finale on s’en bat les couilles complet." Les joueurs du FC Nantes l'ont compris, ils doivent montrer plus de hargne sur le terrain pour espérer un maintien.

Logé à une inquiétante 16e place avec 32 points à égalité avec Strasbourg et Brest, le FC Nantes doit dévoiler un tout autre visage en cette fin de saison. "Vous n’avez rien à inventer. Hey, les gars vous nous avez sorti des matches en Coupe d’Europe, vous êtes allé chercher des qualifications à la dernière minute. Vous êtes capable de le faire sans déconner. Arrêtez de choisir vos matches. Réveillez-vous ! La solution vous l’avez", a fait passer le capo.