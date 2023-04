Publié par JEAN-LUC D le 24 avril 2023 à 13:27

Sauf surprise, Christophe Galtier ne devrait pas être sur le banc du PSG la saison prochaine. Mais les recherches pour sa succession ne sont pas simple.

PSG Mercato : Julian Nagelsmann pour l’après Galtier ?

Licencié par le Bayern Munich en mars dernier, Julian Nagelsmann est à la recherche d’un nouveau projet pour rebondir. Chose que le Paris Saint-Germain peut lui offrir en cas de départ de Christophe Galtier à l’issue de la saison en cours. Selon les informations de RMC Sport, l’ambition et la jeunesse du coach de 35 ans, qui a éliminé la bande à Kylian Mbappé en 8es de finale de la Ligue des Champions cette saison, plairaient particulièrement à Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale.

Même si sa capacité à gérer un vestiaire de grandes stars interroge. À côté des noms déjà cités comme Zinédine Zidane (libre), Antonio Conte (libre), Luis Enrique (libre) et José Mourinho (AS Rome), la direction parisienne aurait aussi coché celui de Julain Nagelsmann. Pour autant, le technicien allemand pourrait finalement prendre une autre direction pour la suite de sa carrière, notamment en Angleterre.

PSG Mercato : Julian Nagelsmann, futur coach de Tottenham ?

Un mois après son éviction du Bayern Munich, Julian Nagelsmann pourrait déjà retrouver un banc. Annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain pour remplacer Christophe Galtier, l’ancien coach du RB Leipzig a dit non à Chelsea pour peut-être dire oui à Tottenham, à en croire Bild. Le quotidien munichois explique ce lundi que JulianNagelsmann serait tenté à l'idée de reprendre du service à Tottenham.

Humilié dimanche par Newcastle (6-1), le club londonien est en quête d’un nouveau manager et l’ancien coach d'Hoffenheim possède le profil idéal pour le poste, selon le président Daniel Levy. Même si d’autres techniciens étrangers comme Luis Enrique sont également cités pour prendre les rênes de Tottenham la saison prochaine. En cas d’accord entre les Spurs et l’entraîneur allemand, le PSG devrait faire une croix sur cette piste et envisager d’autres solutions pour la succession de Christophe Galtier.