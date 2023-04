Publié par Timothée Jean le 24 avril 2023 à 15:31

Après son précieux succès face à l’OL, l’ OM affronte l’AJ Auxerre, dimanche prochain. Une forte mobilisation se profile pour ce match.

OM : Igor Tudor confiant avant la venue d'Auxerre

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille a réalisé une belle opération au classement. Certes, l’ OM n’a pas surclassé un concurrent direct à la course au podium, mais en battant l’OL (1-2) en clôture de la 32e journée de la Ligue 1, les hommes d’Igor Tudor ont repris la 2e place du championnat et comptent à présent un point d'avance sur le RC Lens (3e).

Les Phocéens creusent surtout l’écart avec la 4e place et rassurent sur leur capacité à se sublimer dans un grand match. Relancés dans la course à la Ligue des Champions, les joueurs de l’ OM envoient ainsi un message fort à leurs prochains adversaires. « C'est une victoire qui a de la valeur, mais il reste encore 6 matchs et donc 18 points à gagner. On est encore loin du but, il reste deux gros déplacements à Lens et Lille, mais on est content de cette victoire », a confié Igor Tudor, satisfait de la prestation de son équipe.

OM-Auxerre : Le Vélodrome sera encore plein

À six journées de la fin de saison, l’ OM a toujours son destin en main avant de recevoir l’AJ Auxerre dimanche prochain dans un Vélodrome qui promet d’être chaud bouillant. Depuis le début de la saison, tous les matchs à domicile des coéquipiers de Valentin Rongier se sont disputés à guichets fermés. Et la réception de l’AJ Auxerre ne dérogera pas à la règle.

À six jours du choc entre l'OM et Auxerre, les places s'arrachent déjà pour assister à la rencontre décisive dans la course au podium. Les Phocéens ont l’obligation de s’imposer à domicile afin de conserver leur 2e place de Ligue 1 avant le déplacement décisif au RC Lens la semaine prochaine. Et pour cette rencontre à domicile, l’ OM pourra compter sur une forte mobilisation.

Selon les informations dévoilées par La Minute OM, toutes les places pour la réception d’Auxerre ont déjà été vendues. Autrement dit, le stade Vélodrome sera une nouvelle fois à guichets fermés. L’ambiance autour du match promet d’être phénoménale. À noter qu’Isaak Touré, prêté cet hiver par l’ OM à Auxerre, ne devrait pas participer à cette rencontre. Et pour cause, en vertu d'un accord passé entre les deux écuries, le roc défensif est interdit de jouer face à son club d'origine. Il sera donc l’un des grands absents du match.